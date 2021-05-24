東方龍獅 ‧ 滿貫慈善籃球賽　5.29修頓上演

蒙着嘴都要打籃球，究竟是愛還是責任？一場疫症打亂了體壇常規，但沒有打消本地籃球員對運動的熱愛，兩支勁旅東方龍獅及滿貫為了展現心中的籃球火、為了展示空窗期默默鍛鍊的成果、為了聯繫久違了球迷，今日（24日）宣布於本周六（29日) 晚上7時15分合演一場別具意義的慈善友賽，重臨修頓場館，進行疫情下甲一勁旅一年多以來首度交鋒。

東方龍獅籃球隊於發布消息時指出，東方龍獅及滿貫有見本地籃球賽事因疫情停擺多時，球迷及球隊對本地賽事的需求越見殷切，加上受疫情持續影響社會氣氛，作為本地籃壇一分子，兩隊望能以精彩的賽事振奮球迷，於是籌辦「東方龍獅．滿貫慈善籃球賽」。球隊表示：「是次賽事將會開放予公眾入場參觀，並於賽事當日公開售票。門票收益扣除必要開支後，將全數撥捐青少年籃球發展計劃。」賽事門票售價為80元及50元（長者及學生優惠票），周六下午5時起開始於修頓場館售票處發售。

自從2019年7月甲一聯賽煞科後，本地籃球只進行了元旦盃及部份工商盃等賽事，受新冠肺炎疫情影響下，封框、封場、禁聚令、口罩令這些前所未有的新常態令球賽被迫停頓。不過其實「藍綠」兩軍已隨着疫情緩和而重回訓練軌跡，磨刀霍霍為來季練兵，務求以最佳狀態重返甲一舞台。「5.29」友賽標誌着球員已Ready再戰鬥的決心。

「藍綠」兩軍陣容來季將有不少變化，望擦出新的火花，東方龍獅提拔新人卜聿揚、蘇利文、韋思庭及Josh De Villa，有望與膝傷癒後復出的明星後衞陳兆榮同場獻技。滿貫休季時羅致了蔡再懃、方誠義及黃鎮煒等猛將，實力如虎添翼，綠軍去年捧走元旦盃後鮮有比賽，相信球迷將十分期待滿貫的新化學作用。不得不提的是，兩軍都將由新的主教練掛帥重新出發，藍軍的克羅地亞主教練積高‧柏利施域，以及綠軍的朱耀明主帥，亦將成為今次友賽的焦點。

東方龍獅籃球隊主教練積高．柏利施域表示：「我們與滿貫籃球隊均希望藉此次慈善賽的機會，為本地籃球迷在疫情期間帶來鼓舞，掃走積壓的負面情緒。對球隊和球員而言，這次賽事亦正好為日後賽事重開作好預備，可說是相得益彰。」滿貫主教練朱耀明也指出: 「希望透過這次慈善賽，回饋一路支持香港籃壇的球迷。本隊冀望藉這次賽事為本地籃球界打打氣，凝聚籃球氣氛 。」此外，是次賽事亦會與「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」合作，將於其計劃Facebook 專頁及YouTube 頻道作免費直播。

東方龍獅．滿貫慈善籃球賽

日期： 2021年5月29日

時間： 晚上7時15分

地點： 灣仔修頓場館

門票售價： 港幣＄80、港幣＄50（長者及學生優惠票）

售票點： 灣仔修頓場館售票處

售票時間： 當日下午5時起開始發售