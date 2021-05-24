沙治奧拉莫斯落選西班牙！無緣歐國盃
2021年05月24日 19:45
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(Getty Images)
西班牙主帥安歷基周一(24日)公布歐國盃24人名單，效力國家隊長達16年嘅隊長沙治奧拉莫斯，由於傷患問題落選，安歷基解釋拉莫斯休戰多時，狀態不足，無法應付歐國盃連場大戰。
年屆35歲嘅沙治奧拉莫斯，今季因傷患問題僅在西甲上陣15場，雖然最近都有負傷上陣，包括5月初歐聯4強次回合對車路士亦有披甲，但表現大不如前，領隊安歷基亦坦言，有關拉莫斯落選的問題，佢自己都好矛盾。
沙治奧拉莫斯自2005年開始為西班牙征戰，代表180次攻入23球，係著名嘅「帶刀侍衞」，16年大賽生涯，為西班牙贏過2010世界盃及2008及2012年歐國盃。今次係佢2006世界盃後，15年來首次缺席國際大賽。
隨着沙治奧拉莫斯落選，西班牙今期國家隊名單，皇家馬德里沒有球員入選，此情況亦係非常罕見，「皇馬系」被消滅，同巴塞淵源深厚嘅安歷基難免被講閒話。西班牙今屆歐國盃編入E組，對手有波蘭、斯洛伐克及瑞典。
西班牙 大軍名單
門將
迪基亞 30歲 曼聯
羅拔山齊士 23歲 白禮頓
烏尼西蒙 23歲 畢爾包
後衞
柏奧托利斯 24歲 維拉利爾
迪亞高洛蘭迪 27歲 列斯聯
艾斯派古達 31歲 車路士
艾利加西亞 20歲 曼城
荷西加耶 25歲 華倫西亞
佐迪艾巴 32歲 巴塞隆拿
馬高斯洛蘭迪 26歲 馬德里體育會
拿樸迪 27歲 曼城
中場
布斯基斯 32歲 巴塞隆拿
佐治高基 29歲 馬德里體育會
洛迪卡斯簡迪 24歲 曼城
堤亞高艾簡達拿 30歲 利物浦
法比安彭拿 25歲 拿玻里
柏迪 18歲 巴塞隆拿
前鋒
艾華路莫拉達 28歲 祖雲達斯
謝拉特摩蘭奴 29歲 維拉利爾
費倫托利斯 21歲 曼城
丹尼爾奧莫 23歲 RB萊比錫
奧耶沙巴爾 24歲 皇馬蘇斯達
艾達馬查奧爾 25歲 狼隊
沙拉比亞 29歲 巴黎聖日耳門