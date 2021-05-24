沙治奧拉莫斯落選西班牙！無緣歐國盃

西班牙主帥安歷基周一(24日)公布歐國盃24人名單，效力國家隊長達16年嘅隊長沙治奧拉莫斯，由於傷患問題落選，安歷基解釋拉莫斯休戰多時，狀態不足，無法應付歐國盃連場大戰。

年屆35歲嘅沙治奧拉莫斯，今季因傷患問題僅在西甲上陣15場，雖然最近都有負傷上陣，包括5月初歐聯4強次回合對車路士亦有披甲，但表現大不如前，領隊安歷基亦坦言，有關拉莫斯落選的問題，佢自己都好矛盾。

沙治奧拉莫斯自2005年開始為西班牙征戰，代表180次攻入23球，係著名嘅「帶刀侍衞」，16年大賽生涯，為西班牙贏過2010世界盃及2008及2012年歐國盃。今次係佢2006世界盃後，15年來首次缺席國際大賽。

隨着沙治奧拉莫斯落選，西班牙今期國家隊名單，皇家馬德里沒有球員入選，此情況亦係非常罕見，「皇馬系」被消滅，同巴塞淵源深厚嘅安歷基難免被講閒話。西班牙今屆歐國盃編入E組，對手有波蘭、斯洛伐克及瑞典。

西班牙 大軍名單

門將

迪基亞 30歲 曼聯

羅拔山齊士 23歲 白禮頓

烏尼西蒙 23歲 畢爾包

後衞

柏奧托利斯 24歲 維拉利爾

迪亞高洛蘭迪 27歲 列斯聯

艾斯派古達 31歲 車路士

艾利加西亞 20歲 曼城

荷西加耶 25歲 華倫西亞

佐迪艾巴 32歲 巴塞隆拿

馬高斯洛蘭迪 26歲 馬德里體育會

拿樸迪 27歲 曼城

中場

布斯基斯 32歲 巴塞隆拿

佐治高基 29歲 馬德里體育會

洛迪卡斯簡迪 24歲 曼城

堤亞高艾簡達拿 30歲 利物浦

法比安彭拿 25歲 拿玻里

柏迪 18歲 巴塞隆拿

前鋒

艾華路莫拉達 28歲 祖雲達斯

謝拉特摩蘭奴 29歲 維拉利爾

費倫托利斯 21歲 曼城

丹尼爾奧莫 23歲 RB萊比錫

奧耶沙巴爾 24歲 皇馬蘇斯達

艾達馬查奧爾 25歲 狼隊

沙拉比亞 29歲 巴黎聖日耳門