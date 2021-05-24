跟「宜嘉」學到嘢　周家樂要證明自己！

「今季嚟到流浪，起碼證明自己都有番啲價值，畀人知道我係邊一個。」你或者未必知道說話者在球場上所踢的位置，甚或他的年齡和出身也未曾聽聞，但他卻是實實在在正為足球前途而努力打拚的年輕球員，他就是標準流浪22歲中場——周家樂。

圖/文：黃雋謙

周家樂今季之前一直效力理文，早2季只曾在「菁英盃」賽事中亮相，但這些寶貴的經驗也讓他意識到自身不足：「體能、力量同外援冇得比，健身、操體能一定在所難免，同時都要知道自己有咩優點，我畀波好啲，就唔好同對方咁多身體接觸，盡早甩腳。」奈何上季聯賽停擺期間收到被舊球會放棄的消息，一度令他感到灰心，「唔多唔少有啲唔開心，因為佢係覺得我唔得先會唔要我㗎啫。」

「此地不留人，自有留人處」這句說話正好形容「家樂」，在自由人足球學校創辦人蘇來強協助下，他被推薦到流浪試腳，僅一課後便得到對方的賞識，更獲委派出戰民間賽事，最終奪冠之回。「嗰度唔要我唔緊要，流浪好好咁樣要咗我。」周家樂苦笑道。

司職中場的「家樂」是一名左撇子，因此亦逃離不到大部分本地左腳球員該會被安排踢左閘的命運，但他坦言不介意，更重要的能夠展示實力，特別是「家樂」處理死球的能力一向不俗，有時甚至會接替「死球專家」林嘉緯主理罰球和角球的工作。他亦透露，自己會經常仿效「嘉緯」的踢法，而被另一「老大哥」盧均宜戲稱為「肥仔」的他更直言，流浪今季有2位前輩帶領着，有助一眾小將成長：「佢2個經常會同我哋講，踢每個位有咩地方做得好同唔好，逐樣細節教我哋。」

「家樂」今季暫時為流浪各項賽事披甲14場，當中最令其感難忘的莫過於季初作客冠忠南區一役：「輸緊1比2嗰陣我有球波處理得唔好，轉個頭畀人打反擊拉開比數，嗰球波我都相當自責。」幸好他及時調整，先將皮球精確傳送給「均宜」頂成2比3；後再斜角長傳予黃駿軒，間接造就法蘭度射入扳平3比3一球，這2記關鍵傳送可謂完全將功補過。

「呢度畀我睇到嘅係聯賽都有機會出場，一個完整嘅球季可以參加好多比賽，唔係淨只『菁英盃』。」周家樂吐出這句深藏在心底裏已經數年的說話。的而且確，出場機會才是年輕球員成長的最強催化劑，大球會往往視成績為優先，卻忽視讓幼苗成長的機會；相反流浪則能讓周家樂這般後起之秀初試啼聲，在綠茵草場得到更多鍛煉的機會，才得以茁壯成長。

雖然流浪今年的實力未足以躋身爭標行列，卻曾有能力左右大局，而陣中小將更有機會擔任正選一展所長，這亦是令「家樂」從未質疑過當初加入流浪的原因，「流浪畀到我嘅係機會，起碼證明到自己都有番啲價值，畀人知道邊個係周家樂。」他謂。

周家樂Profile

出生日期：1999年4月17日（22歲）

位置：中場中、左中場、左後衞

身高／體重：1米77／78公斤

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：傑志青年軍、自由人足球學校、理文

今季上陣：14場

去年6月香港隊U23舉辦訓練營以備戰今年舉行的U23亞洲盃外圍賽。本身是5人足球港隊代表的周家樂，首次獲選入11人隊的集訓名單。當他憶述這件事時，向記者透露一個秘密：「其實開頭個名單冇我，老實講好唔開心，上年我都踢得多比賽，覺得自己有能力，可惜港隊啲人本身唔識我。」

表現當然是審視球員的客觀標準，但在港青的點兵準則之中，球員的名聲和出身偶然也會被考慮在內，你是否系出名門？你是否港青常客？這些問題或會成為選人的主觀因素。而去年才嶄露頭角的「家樂」，當時自然未能得到港隊的注視。幸好在有心人士介紹下，「家樂」獲得補選的機會，在為期2個月的訓練中，他盡力在港隊主帥麥柏倫眼前展示實力，「至少畀佢認識我係邊個。」被問到其今年的目標，周家樂堅定地道：「一定係爭取入選U23決選名單，證明自己係得！」