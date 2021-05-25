哥迪奧拿膺英超最佳領隊　平傳奇紀錄

曼城喺歐聯決賽前再掃大獎，主帥哥迪奧拿周二(25日)當選今季英超最佳領隊，繼2018年後再獲呢項領隊最高殊榮，亦令哥迪奧拿追平雲格2次得獎紀錄，成為奪獎次數最多嘅非英國籍主帥。評選委員會主席費格遜亦拍片向哥迪奧拿送上祝賀。

呢項由英格蘭領隊協會(LMA)頒發嘅獎項，係所有英格蘭球會領隊投票選出，得票最多5人包括哥迪奧拿(曼城)、丹尼爾法基(諾域治)、羅渣士(李斯特城)、莫耶斯(韋斯咸)同希妮絲(車路士女足)，結果哥迪奧拿以最高票數當選。

哥迪奧拿得獎後表示：「好開心再次贏到呢個獎，要贏得呢個獎一定要有頂級專業人士輔助，我喺曼城有一班非常神奇嘅球員，好幸運每日可以同一支咁出色嘅團隊合作，呢個獎我會同球會上下分享。」至於紀錄性5奪最佳領隊嘅費格遜，亦以評選委員身份拍片致賀：「哥迪奧拿除咗係天生領隊同領袖，佢仲非常謙遜同沉實，你家人一定會以你為榮。」

英超最佳領隊並唔係簡單由聯賽冠軍主帥得獎，2019年曼城力壓利物浦捧盃，但當屆最佳領隊就由錫菲聯領隊韋達爆冷贏出。費格遜歷來5次得獎係紀錄保持者，依家教韋斯咸嘅領隊莫耶斯，以往執教愛華頓亦曾3奪殊榮，哥迪奧拿今次就追平法國名帥雲格，成為奪獎次數最多非英國籍領隊。

【近10屆英超最佳領隊】

2021●哥迪奧拿(曼城/西班牙)

2020●高普(利物浦/德國)

2019●韋達(錫菲聯/英格蘭)

2018●哥迪奧拿(曼城/西班牙)

2017●干地(車路士/意大利)

2016●雲尼亞里(李斯特城/意大利)

2015●艾迪侯域(般尼茅夫/英格蘭)

2014●羅渣士(利物浦/北愛爾蘭)

2013●費格遜(曼聯/蘇格蘭)

2012●柏杜(紐卡素/英格蘭)