香港女足發展更具規模　目標列陣亞洲球會賽

巴塞隆拿女足上周一（17日）以4比0大勝車路士女足首次奪得「女子歐聯」冠軍，打破了傳統勁旅里昂由2016至2020的霸業。里昂在八強與同是來自法國的死敵巴黎聖日耳門，經兩回合激戰後，因作客入球不及對手出局。

近年歐洲的女足球會發展一日千里，大部分有名氣的球會都有成立女子隊，當中以德國及法國的女子聯賽較早發展，而英國的球會近年不停收購球星，例如熱刺曾收購美國射手Alex Morgan、曼聯收購美國國腳Tobin Heath及Christen Press、車路士收購澳洲射手Sam Kerr等，令女足的轉會市場交投活躍。女子足球最高水準的聯賽亦由美國逐漸移至英國、法國，以及德國等地。

在香港，有成立女子隊的超聯球會為愉園及傑志，其他有女子隊的甲組球會分別是公民及港會，地區球會則有大埔及沙田。當中愉園的主教練鮑家耀更同時兼任男子及女子隊的主教練；傑志亦會派職員於比賽時運送器材、水及補充飲品到球場；而沙田及大埔兩支地區球隊則較容易預訂該區的場地訓練。亞洲足協早前已經推出女子球會牌照，據聞足總亦已開始就女子球會牌照與甲組球隊收集意見，可見將來香港女子球會將更有規模，亦有機會衝出香港，出席亞洲球會比賽。

上回亦提到香港的球員有恆常的代表隊梯隊及球會訓練同時進行，因此球會在香港女足發展的角色將愈來愈重要，除了成人隊之外，設立青年梯隊對各球會的持續發展將更有幫助。

女子足球草根人口的增長牽動着香港女足的發展，因此足總除了恆常的「賽馬會青少年女子足球訓練計劃」外，亦藉和富社會企業的贊助進行「校園女子足球推廣計劃」，幫助學校成立校隊、到學校舉行球員分享講座、協助體育老師教授足球課及舉行不同校際比賽等等活動，令更多女孩子能接觸足球，以致球會可以吸納更多年青球員、成立更多梯隊，從而加強聯賽的競爭性，提升球員的整體質素。

發展女足是由草根足球、校園推廣、青少年訓練及教練培訓開始做起，這些項目雖然並不起眼，但卻環環相扣，對提升代表隊質素非常重要，因此需要投入大量的資源、人力、物力，以及社會各界的關注和支持。

剛過去一周的「賽馬會女子足球聯賽」乙組爆出大冷門，榜首的樂天以0比1敗於排行尾二的偉發，而榜尾的恆華亦以0比1擊敗和富社企，取得首勝。至於第二、三名之爭的花花對恆益，雖然恆益全場佔盡上風，可惜未能把握機會製造入球，相方以0比0握手言和。

【上周戰果】

甲組：

大埔2比3公民

大聯盟足球學院1比4愉園

車路士足球學校（香港）1比4傑志

港會1比2沙田

乙組：

和富社企0比1恆華

樂天0比1偉發

花花0比0恆益