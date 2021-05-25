香港隊　費蘭度辛祖退隊　麥柏倫：我要班波有鬥心

備戰2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事的香港足球代表隊，本月底將出發遠征巴林。港隊決選球員周二（25日）下午於賽馬會香港足球總會足球訓練中心，在主帥麥柏倫帶領下展開操練。除了多位首獲徵召球員以港隊球員身份亮相之外，傑志總監兼總教練朱志光亦重返教練團，協助麥柏倫執教。

相隔超過1年半後港隊再度集結，展開在啟程前往巴林前的首課操練，傳媒亦獲安排採訪首30分鐘操練。一班港隊球員先在體能教練皮亞斯帶領下，圍繞訓練場跑圈及拉筋熱身，之後再安排簡單的持球及傳球訓練，以及分組進行「馬騮搶球」遊戲。是次港隊決選名單全為港超球員，其中多數為前列球隊主力，「爭標組」賽事雖然剛剛落下帷幕，但各隊球員換上港隊訓練球衣後，都表現得非常融洽，操練期間笑聲不斷。操練過後，麥柏倫表示好開心見到一班球員，認為球員在首日操練表現得非常積極，對此亦感到滿意。

港隊即將面對伊朗、伊拉克及巴林的挑戰，可算是硬仗連場，麥柏倫承認對手實力強勁，並講到對於球隊的期望：「我希望每位落到場嘅球員，都清楚知道自己嘅角色同責任；我想球隊喺進攻期間，可以攞到關鍵入波，防守上要令對手感到壓力，希望籍此取得勝利；我帶隊出戰，絕對唔輸波收場，所以我想球員顯示到鬥心，點樣透過勤力走動，喺戰術幫到球隊。」繼去年東亞足球錦標賽之後，朱志光將繼續成為港隊教練團成員之一，麥柏倫對此表示歡迎：「好開心傑志願意畀朱志光繼續幫手跟隨港隊征戰，我深信有佢同現時教練團班底幫手，球隊會更上層樓。」

除了首次入選決選名單的費蘭度及辛祖之外，早前公布的決選球員都有出席，麥柏倫亦交代兩人的情況：「費蘭度啱啱攞到香港護照，好期待為港隊出戰，但佢一直受傷患困擾，冇辦法以十成狀態應戰，至於辛祖則因個人原因退隊，對此我覺得好失望。」他認為現有陣容態度正面，是一班自己想要合作的球員：「佢哋都好希望喺代表隊取得屬於自己嘅位置，願意為港隊出戰。」他表示自己今季多次到港超賽場考察球員，見到不少具質素球員有能力入選港隊，並強調會於今周內考慮會否補選新球員。

巴林疫情未見好轉，惟麥柏倫表示未有因此感到擔心：「我哋同所有對手，到時都會喺嚴格嘅泡泡隔離當中，唔會同外界有接觸，希望球隊上下都保持健康。」另外麥柏倫透露自己與香港足球總會的合約將於6月到期，現階段仍未與足總展開續約談判，只想專心應付未來3場比賽。