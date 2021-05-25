香港隊　再獲徵召　顏樂楓：感覺好新鮮

香港代表隊周二（25日）下午，隨即於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行操練，以備戰5月31日至6月15日期間，3場世界盃亞洲區外圍賽次圈的C組賽事，大部分球員均有出席，除了安永佳、基頓及迪高等「生力軍」外，顏樂楓、梁興傑等重返港隊的舊將亦有現身。

理文中場顏樂楓季尾傷愈復出後，憑其出色的表現相隔8年後再入選港隊，他首先感謝教練團隊給予機會，坦言感到相當驚喜，自己會好好珍惜：「隔咗咁耐坦白講，都無話再以入選港隊做目標，淨係想踢好每1場波，希望唔好辜負教練嘅一番好意，幫港隊拎到好成績。」剛剛完成第1課操練，「光頭」笑言感覺雖相當新鮮，但暫時適應上還可以：「第1次再跟返香港隊操練，好多野都唔識，好似嚟到要攞衫，或者出到去要做啲咩，開頭都有少少緊張，但開始練波之後，見返好多熟悉面孔，就慢慢適應返個節奏。」除此之外主教練麥柏倫在首課操練後，亦對「光頭」今季發揮非常滿意，更大讚他是一名勇士：「我好鐘意佢依類球員，只要上到場佢就會交足100%，永遠都唔會放棄，正正係目前香港隊最需要嘅野。」

除了「光頭」之外，天水圍飛馬門將梁興傑同樣事隔多年再度入選，他坦言能夠憑今季出色表現成功打動教練團，感到非常高興，他表示自己已準備就緒，隨時可以上陣：「其實入得決選名單，自己就會隨時預備上場，雖然葉鴻輝可能係首選，但我都唔知教練個安排，所以一定會準備好。」

費蘭度因傷退選後，大軍中首度獲得徵召的「入籍兵」只餘迪高及基頓2人，迪高首先對能夠正式入籍，並代表香港隊出戰感到開心，他表示自已待在香港大約8至9年，自己將會盡力幫助香港取得佳續。至於首度成為大港腳的安永佳則表示感到開心，他指代表香港隊一直是自己目標，期望與主教練麥柏倫的首次合作：「佢球員時代已經好出色，做教練當然都係啦！我之前會面個陣都講過我好鐘意佢，好興奮可以同佢一齊共事。」