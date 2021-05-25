「艾美利盃」喎　蘇斯克查點破宿命呀？

今屆歐霸盃決賽雙方主帥可以話係兩個極端，維拉利爾教練艾美利曾率領西維爾3次奪得歐霸盃冠軍，執教阿仙奴期間亦打入過決賽，依家又協助維拉利爾晉身決賽，難怪網民稱呼「歐霸盃」係「艾美利盃」。

反觀，蘇斯克查執教曼聯後，經歷連續4次盃賽4強出局，終於首次打入決賽。兩人今場正面交鋒，到底係艾美利天命所歸捧盃，亦或蘇斯克查打破宿命奪冠呢？大家拭目以待。

49歲嘅艾美利2013至16年執教西維爾期間，連續3屆領軍奪得歐霸盃冠軍，亦因為呢個輝煌成績，獲法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)招攬，晉級名帥行列。不過，PSG係歐聯份子，艾美利「英雄無用武之地」，轉投阿仙奴之後，佢帶領積弱多時嘅兵工廠晉身2019年歐霸盃決賽，可惜最終不敵車路士。艾美利今屆歐霸盃決賽又叫胡，「歐霸盃專家」之名當之無愧。

至於蘇斯克查2018年12月成為曼聯領隊後，仍然同冠軍無緣，最詭異係上屆英足盃、英聯盃、歐霸盃、今屆英聯盃都係4強出局。蘇B難得打破「阿四宿命」，帶領紅魔鬼打入今屆歐霸盃決賽，正係順勢一圓冠軍夢嘅黃金機會。

兩人曾經喺英格蘭本土賽事3次交手，各贏1次及1次打和，可以話係勢均力敵。