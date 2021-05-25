英格蘭初選33人　阿諾馬古尼喺度

修夫基周二(25日)公布歐國盃英格蘭大軍33人初選名單，應該入選嘅球員都喺晒度，例如盛傳會被飛起嘅阿歷山大阿諾特，以及近期要扶拐杖嘅哈利馬古尼都榜上有名，惟獨熱刺中堅艾歷迪亞落選，佢今季害到摩連奴雞毛鴨血，修夫基唔選佢都好合理。

呢份名單只係初選，有資格入圍嘅球員都喺度，修夫基嚟緊6月初仲有一次決選，選出26人，到時睇吓邊個唔好彩嘞。睇番初選陣容，有45頂喼帽嘅艾歷迪亞被踢走，完全係正確決定，至於阿歷山大阿諾特就冇被飛，仲喺名單上。

修夫基想試新嘢，搵咗兩個阿Ben，分別係白禮頓小將賓韋特，以及愛華頓小將賓葛菲特首次入選，為防線增添活力。

中前場方面，連格同佐敦軒達臣都入圍，前鋒更加係人材濟濟，哈利卡尼有大把拍擋任佢揀，不過由於人太多，修咸頓首席射手丹尼艾格斯落選，實在可惜。

門將

比克福特（愛華頓）、甸恩軒達臣（曼聯）、森莊士東（西布朗）、蘭斯達爾（錫菲聯）

後衞

阿歷山大阿諾特（利物浦）、賓韋特（白禮頓）、高亞迪（狼隊）、賓葛菲特（愛華頓）、列斯占士（車路士）、哈利馬古尼（曼聯）、泰朗明斯（阿士東維拉）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（馬德里體育會）、基爾獲加（曼城）、芝維爾（車路士）

中場

祖迪比寧咸（多蒙特）、佐敦軒達臣（利物浦）、連格（韋斯咸）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（列斯聯）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、禾特普斯（修咸頓）

前鋒

卡維特利雲（愛華頓）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（阿士東維拉）、格連活特（曼聯）、哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、布卡約沙卡（阿仙奴）、史達寧（曼城）、查頓辛祖（多蒙特）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）