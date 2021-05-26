震驚！37歲費蘭度托利斯宣布復出

2年前掛靴嘅前西班牙國腳費蘭度托利斯突然喺社交網宣布復出，呢位曾經為西班牙奪得2010年世界盃及兩屆歐國盃冠軍嘅37歲傳奇射手透露將於周五(28日)揭曉加盟邊支球隊，唔排除再次征戰西甲。

費蘭度托利斯喺社交網上戴一張9號球衣背面相片，並配上一段文字：「我所了解嘅生活只有一種，就係踢波，所以我決定復出，今個星期五，我會公布加盟邊一支球隊。」

出身於馬德里體育會青訓系統嘅費蘭度托利斯曾經效力呢支西甲盟主7季，其後轉投利物浦，為紅軍上陣142場，射入81球，踢出球員生涯顛峰。

費蘭度托利斯喺2011年1月，以5,000萬鎊轉會費加盟車路士，成為事業由高峰回落嘅分水嶺，因為費托上「車」後，表現大不如前，為車仔踢110場英超只入20球，更不時浪費入球良機，成為笑柄。不過，費托效力車仔期間奪得歐聯、歐霸盃、英足盃冠軍，總算有所安慰。

費蘭度托利斯之後無論被外借去AC米蘭，甚至回歸母會馬體會，演出都係麻麻，2018年更加要去日職搵食，加盟鳥棲砂岩，但效力2季只入6球，2019年夏天宣布退休。

費托當年掛靴後，曾經進修教練課程，更一度去馬體會B隊實習，以為佢想做教練，估唔到依家決定復出踢波。

事實上，費托退役之後，並冇偷懶，一直保持操練，變成大隻佬，狀態隨時更勝從前。