琪哥兆榮掛住球迷　阿懃傑仔想刺探軍情

甲一勁旅東方龍獅和滿貫將於周六（29日）假灣仔修頓場館合演一場慈善籃球賽，不僅為「餓波」已久的球員帶來曙光，還會開放給1,000觀眾進場，重新炒熱沉靜超過一年的本地籃壇！球迷可以一睹兩隊新帥、新兵，還有默默訓練多時的成效，將之視作銀牌和聯賽開鑼前的「預演賽」。

室內運動場館目前仍受口罩令限制，成為本地籃球賽事暫未能重啟的最大原因，雖然球員於今次比賽要上戴口罩比賽，但東方龍獅副領隊蔡芳裕認為，賽事可為重啟聯賽帶來寶貴經驗：「疫情之下，香港籃球壇受到重創，像一個受傷球員一樣，球圈都需要時間逐步康復，希望今次給球員及球迷重拾比賽的感覺。舉辦今次比賽絕對是大膽的嘗試，我們明白球員戴口罩比賽很辛苦，但在疫情新常態下，我們都希望踏出第一步。」

新帥積高柏利施域滿意備戰

東方龍獅自去年1月31日的東南亞職業籃球聯賽後未有正式比賽，新季聘請來自克羅地亞的積高柏利施域擔任主帥，加上新兵Josh De Villa、韋思庭、蘇利文及卜聿揚首度登場，為賽事增添看點。積高柏利施域對球隊備戰情況感滿意，「很開心見到大家體能方面不斷提升，李琪和陳翊麟這些具經驗球員，向年輕球員展示了甚麼叫『專業』。」

是次賽事門票公開發售，門票收益扣除成本後，將全數撥捐青少年籃球發展計劃。「浪花兄弟」李琪和陳兆榮不約而同說想念球迷，這年來積極加操的李琪表示：「自己花了很多時間保持狀態，感覺像自修一樣，所以有比賽真的好開心，終於可以檢視自己訓練成果，今次比賽正好測試一下疫情對於球員的影響到底有多大。」

去年2月再受十字韌帶斷裂重創的陳兆榮對即將重返賽場相當期待：「疫情正好讓我有時間專注休養，很期待今次比賽在球迷見證下再次回到賽場，期待入波的一刻！」蔡芳裕坦言東方龍獅及滿貫希望透過賽事，為士氣低落的本地籃壇注入正能量：「職業球員生涯很短暫，有些球員再坐多兩年就要退役，希望透過是次賽事，讓球員在漆黑中看到曙光。」

過往兩年，滿貫積極擴軍，除了已知的蔡再懃、方誠義和黃鎮煒，還有疫情期間來投的何倚富和張彬賢。今次與東方龍獅的慈善賽，可謂難得的試陣機會。主教練朱耀明表示：「大家士氣都很高昂，都想知道來了這麼多新人，練了這麼久的成效如何。周六基本上14個球員都會出場，重拾比賽氣氛，並在『開咧』前，搞清楚有何需要改善。」

滿貫全華班衝擊對手

數數手指，甲一MVP蔡再懃加盟「綠軍」接近20個月，但最近的比賽，已是去年元旦盃和工商盃，元旦盃的對手正是「非夫添」的東方龍獅。這場慈善賽雖屬表演性質，他卻一貫認真，並期望藉此刺探敵情：「對手換了教練（積高柏利施域），我想看看他們戰術有何改變。雖然費格遜尚未歸隊，仍希望我、阿Ga（方誠義）和肥煒（黃鎮煒）這些有經驗的球員，能幫助『全華班』的滿貫衝擊對手。」

這日控衞葉俊傑以平頭裝現身，原來他4月才結束半年的操班生活，成為消防員。重拾籃球數星期，便迎來大家苦候已久的首場比賽，他自覺幸運，亦有憂慮：「早前我們和旭暉打過一場友賽，我還未追到隊友進度，腳踭骨刺也有復發迹象。這次希望重新融入球隊，在控球、防守方面行多一步。」他提到年輕球員如林俊光，經過兩年歷練也有明顯進步，值得球迷期待。

這場比賽特別之處，是球員必須佩戴口罩上陣。蔡再懃和葉俊傑不約而同表示，「戴罩」打慈善賽尚可接受，但球季開鑼就「不了」，蔡再懃表示：「雖然籃球是室內運動，又有冷氣，但有別於過往主打陣地戰，現在講求反擊快攻， 節奏愈來愈快，戴着口罩會很辛苦。」

圖／文：許思彤、余樂詩