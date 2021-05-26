加里夫巴利暗示退役　西媒爆料轉戰高爾夫

「大聖爺」加里夫巴利最近接受訪問時透露，已經計劃好未來，但無講實情況，外媒估計佢會喺歐國盃之後退役，甚至有機會轉戰高爾夫球。

巴利早前為熱刺踢埋最後一場英超時話：「我已決定咗自己未來方向，但依家唔講住，免得混亂。」巴利本身同皇馬仲有一年合約，而佢即將會代表威爾斯去踢歐國盃，據西班牙媒體消息指，巴利一直都話為球會踢波只係一份工作，而代表國家隊同打高爾夫先係佢最投入。

媒體指，巴利踢完今個夏天嘅歐國盃之後，可以係佢嘅球員生涯功德圓滿，然後投身高爾夫球享受生活，西媒指巴里甚至可能轉為職業高球手。

如果佢真係想歐國盃後退役，就要同皇馬傾解約，照計巴利要向皇馬賠錢，但當然皇馬都應該好想同佢快啲「分手」，畢竟佢嘅稅後年薪高達1500萬歐元；當然以巴利嚟講未來一年續袋1500萬絕唔介意，何必要賠錢，據西媒報道指巴利可能提前解約嘅情況下，想皇馬畀半年薪酬750萬歐元，提早解決兼慳番一半，最終係咪成事就要睇皇馬了。