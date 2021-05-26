東京奧運合作夥伴之一《朝日新聞》呼籲停辦

即使國際奧委會及東京奧委組多次強調2020東京奧運會必會在今夏如期上演，但隨着日本疫情仍然未見受控，而距離賽期又愈來愈近，反對聲音就更趨激烈，作為東京奧運會官方合作夥伴之一的日本《朝日新聞》發表社論，認為應該以生命及健康為首任，取消東京奧運及殘奧。

在該社論中提到:「新冠病毒的傳播沒有停止，東京及其他城市發布的緊急聲明將不可避免地再次延長，我們認為今夏在東京舉行的奧運會及殘奧會是沒有意義。對政府、東京都政府及參與奧運的人的不信任及反對只會增加...我們敦促首相冷靜及客觀評估局勢，並作出取消今年夏天奧運會的決定。」

他們呼籲不要再堅持所謂的「奧運賭注」，並應該以生命及健康作為首要考慮。值得一提的是距離開幕不足兩個月，但疫情發展仍是不確定性，《朝日新聞》曾於本月進行民調，有43%受訪者希望奧運取消，還有40%的人認為奧運應再推遲，兩者加起來達到8成3，日本人對奧運的支持率再創新低。

此外，據日本野村綜合研究所估算，如果停辦東京奧運及殘奧，經濟損失達1.8萬億日元，而有專家指出，如果舉辦奧運而引發新冠疫情再度擴大的話「經濟損失將比效果更大」。

不過，雖然反對聲不斷，但多支隊伍已為出發東京作準備，澳洲壘球將於下周二（6月1日）到日本，並且準備在群馬縣太田市集訓，接近消息人士透露，這預計是今屆奧運決定延期後首支抵日備戰的外隊。

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