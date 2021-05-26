【歐霸決戰】王者之戰！維拉利爾曼聯鬥硬淨

歐霸王者戰今晚於中立場波蘭上演，由「黃色潛艇」維拉利爾硬撼「紅魔」曼聯。維拉利爾主帥艾美利有「歐霸之王」美譽，就算隊波星味唔夠亦不能睇小，紅魔有隊長哈利馬古尼未必出得，今仗一定先做好防守，兩隊近年碰頭竟然全部交白卷，喺一場過嘅決賽隨時踢得更保守，2.5球嘅入球細乃明智之選。(myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播)

今仗係維拉利爾主帥艾美利第5次領軍殺入歐霸決賽，過往執教西維爾及阿仙奴取得3冠1亞，「歐霸之王」唔係浪得虛名，「黃色潛艇」喺佢麾下表現突出，不計分組賽尾輪對卡拉巴克，因對手多人確診最終不戰而勝，於今屆13場歐霸取得11勝2和未輸過。其中踏入淘汰賽更錄得7勝1和佳績，並有5場保持清白之身，包括4強次回合作客悶和另一英超球隊阿仙奴，可見艾帥打淘汰賽例必先求穩陣。

近4次交手全開「窿窿」

曼聯主帥蘇斯克查打破4次盃賽4強止步嘅魔咒，今次終於殺入歐霸決賽，可惜賽前傳來噩耗，5月頭已受傷嘅哈利馬古尼，雖然康復進度良好，但要趕及決賽披甲有啲忟水，冇咗呢位隊長鎮守防線，面對擅打反擊嘅「黃色潛艇」前鋒謝拉特摩蘭奴同柏高艾卡沙，更加唔敢輕舉妄動。翻查紀錄，兩軍之前4次交手，竟然全部開出0比0，為免喺決賽一失足成千古恨，預計雙方都會小心謹慎，2.5球嘅細盤捧得過。

※法達斯維

雙方近4次碰頭總入球統計

4次2球或以下 100%

陣容圖

維拉利爾

13魯利

2馬里奧加斯柏 3艾比奧爾 4柏奧托利斯 24艾方素柏祖沙

30耶利米賓奴 5柏利祖 25伊天卡普爾 14文奴捷古路斯

7謝拉特摩蘭奴 17柏高艾卡沙

曼聯

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 38杜安薛比 23勞基梳爾

39麥湯米尼 17費特洛迪古斯

10拉舒福特 18般奴費南迪斯 6保羅普巴

7卡雲尼