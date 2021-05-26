首征港超聯無包袱　紀思昊盼尋求進步

港超聯新升班球隊晉峰，今季即使戰績不佳，仍選擇繼續重用一班本地年輕球員。當中部分小將可謂極具潛質，而年僅21歲的紀思昊便是其中之一。雖然正選上陣次數不多，目前更未為球隊帶來任何入球及助攻，惟一面稚氣的「思昊」則樂觀地說：「壓力通常都係臨比賽前先有，自己其實冇咩包袱，只係想盡量踢出好表現，教練派我落場就會交足100%，自己最希望今季可以尋求進步。」 ■圖/文：李浚湣

紀思昊的青年軍生涯由晨曦U13展開，輾轉效力過葵青U14、標準流浪U15，以及虎聯等多支不同球隊。之後由於想專注文憑試，「思昊」便跟隨朋友轉投光華，由於球隊不用練習，每星期亦只需踢一場乙組比賽，他當時一心希望能維持狀態，怎料卻意外受到當時身兼光華及晉峰教練的何信賢賞識，上年季中有幸跟隨晉峰操練，今年更與球隊初次踏足港超聯，「思昊」笑言已夢想成真：「慶幸有機會踏足呢個香港最高級別嘅大舞台，細細個踢波嗰陣已經好恨踢，好想同好高水平嘅球員，好似林嘉緯、葉鴻輝等一齊競爭同切磋。」

沉浸在夢想成真的喜悅後，接踵而來便是殘酷的現實。「思昊」年紀尚輕，基本功又不算太紮實，他坦言剛開始訓練時有點害怕，要花一段時間才能適應球隊訓練：「好多基本嘢都做得唔好，好彩個個隊友都提點同包容我，會成日提我要做好啲，好似做決定要快啲，同埋攞波前要留意環境等等，慢慢壓力就變成動力。」相對以前在甲、乙組及預備組，「思昊」認為港超聯與上述賽事有很大分別，尤其比賽強度更具挑戰性：「以前一扭就可能完全過晒，依家都叫扭到少少，但如果唔快啲決定，就好快畀人夾或者防守球員已經回防。」

晉峰前線除費利浦薩外，其餘皆屬華人球員，然而該首席射手今季卻受傷患困擾，令「思昊」要肩負起部分入球重任，他指隨着出場時間增加，自己已比季初成熟不少：「至少落到場冇咁怯，帶個波順啲，同起碼夠膽做啲好似插花咁嘅花巧嘢，不過當比數好接近嗰陣，自己都會緊張同冇信心，想盡快將個波傳畀其他隊友。」球隊今季攻擊力不濟，「思昊」身為進攻球員之一，當然期望能繼續進步：「之前都改善咗落底出波嘅質素，最近就練緊把握力，想加強左、右腳埋門準繩度，唔係有時就算自己跑得快，爭取到機會都冇用，希望幫球隊入到波啦。」

紀思昊檔案

出生日期：2000年1月22日(21歲)

身高 / 體重：1米76 / 63kg

正選上陣次數 (後備)：4(9)

司職：翼鋒

現效力球隊：晉峰

球衣號碼：18

唔介意做後備「每次落場都係經驗」

「思昊」今季並非晉峰常規正選，而是後備上陣居多，惟「思昊」對擔任「後備殺手」一職並不介意，他認為每次落場都是寶貴經驗，加上自己速度快及擅長在邊路爆破，下半場換入時，可趁對手體力不繼佔得優勢，為球隊製造更大威脅。「思昊」亦希望透過後備上場，從而爭取更多表現機會：「可能未畀到教練信心，所以佢每次用到我嗰陣，我都會出盡200%力去踢，希望令之後嘅出場時間慢慢變多。」「思昊」又指每次坐在後備席，看到球隊落敗時都會特別不好受，因此比賽日之後的訓練都會更加努力，希望讓教練看到自己的付出，將來上陣為球隊作出貢獻。

「有天分夠勤力」何Sir寄予厚望

「佢有速度同膽色，畀人踢都唔驚，有晒做前鋒嘅基本條件！」想不到年紀輕輕的紀思昊，已受到晉峰總教練何信賢寄予厚望。「思昊」由自己一手提攜，「何Sir」坦言他天分不俗及乖巧，在乙組效力光華時入球已源源不絕。雖然整體評價正面，但「何Sir」仍認為「思昊」急需改善弱點：「佢喺場上唔係太識變通，有時拎住個波，會唔知應該1對1過人，定係揾隊友做配合。」不過「何sir」表示此子在接應隊友傳中，衝前搶點等技術已有所進步，更讚賞他一直非常勤力，不斷私底下加操，相信未來絕對有能力在港超聯立足。