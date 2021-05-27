互射12碼迪基亞做罪人　曼聯歐霸盃決賽飲恨

周四(27日)凌晨喺波蘭上演嘅歐霸盃決賽，「紅魔鬼」曼聯同「黃色潛艇」維拉利爾悶戰120分鐘踢成1比1平手，互射12碼階段更有戲劇性情節，雙方頭10輪悉數射入，但第11輪兩隊門將操刀，曼聯門將迪基亞射門宴客，最終維拉利爾互射12碼贏11比10，歷史性首度捧盃，亦係教練艾美利個人第4個歐霸盃冠軍。

曼聯今場除隊長哈利馬古尼受傷缺陣外強陣出擊，迪基亞就壓倒甸恩軒達臣正選把關，費格遜同朗尼等曼聯名宿都有入場觀戰。「紅魔鬼」開賽後順利控制戰局，不過維拉利爾後防組織嚴密，曼聯製造嘅埋門機會唔多，29分鐘更加出現致命失誤，柏利祖中場罰球大腳斬入禁區，被謝拉特摩蘭奴入楔射成1比0。

換邊後曼聯進一步加強壓力，55分鐘拉舒福特遠射省中維拉利爾球員，個波啱啱落喺卡雲尼腳下，呢位烏拉圭射手冷靜射入追成平手，呢球係卡雲尼近3場歐霸盃第5個入球，亦係佢個人職業生涯首個歐洲賽決賽入波。曼聯領先後未有乘勝追擊，令戰局陷入膠著狀態，卡雲尼72分鐘近門頭槌被阻擋已經算係較為近磅，法定時間兩隊踢成1比1。

加時階段雙方都踢得非常小心，攻門機會寥寥無幾，加時下半場曼聯中場費特洛迪古斯曾經禁區內犯手球，但VAR翻睇後決定唔作處罰。最終賽事要進入互射12碼階段，雙方頭10輪操刀全部射入，第11輪維拉利爾門將魯利命中，之後更撲出迪基亞12碼，帶領維拉利爾12碼贏11比10。

【互射12碼回放】

謝拉特摩蘭奴 ○

桑馬達 ○

丹尼拉巴 ○

阿歷士迪尼斯 ○

柏高艾卡沙 ○

般奴費南迪斯 ○

艾拔圖摩蘭奴 ○

拉舒福特 ○

柏利祖 ○

卡雲尼 ○

-------突然死亡------

摩西斯高美斯 ○

費特洛迪古斯 ○

艾比奧爾 ○

丹尼爾占士 ○

高基連 ○

勞基梳爾 ○

馬里奧加斯柏 ○

杜安薛比 ○

帕奧托利斯 ○

域陀連迪路夫 ○

魯利 ○

迪基亞 X