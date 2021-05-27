【足動校園】標準流浪「校訪」老師「加料」 同學仔勇於嘗試

「中銀香港足動校園體驗計劃」5月中踩入黃大仙竹園，由標準流浪4名成員透過預錄影像，指導嘉諾撒小學約30名「同學仔」足球技巧。校訪當日小朋友除遵從「宜嘉」指示學習外，還在體育老師安排下「加料」，令訓練難度加深，但仍無阻一眾「同學仔」努力嘗試，歡度一個下午！■圖／文：黃雋謙

標準流浪今季繼續以有限資源組成班底征戰港超聯，但成績卻毫不失禮，憑着盧均宜、林嘉緯等具經驗球員帶領，配合姚浩明、李溢晉等當打土炮，加上一眾活力小將，經常創造出令人驚喜的賽果，包括接連賽和傑志、東方龍獅等勁旅。在預錄片段中，流浪派出教練賴嘉輝、隊長林嘉緯、盧均宜和劉智樂指導「同學仔」。

嘉緯分享指揮官心得

「賴Sir」在短片之初接受片中主持劉舜文訪問，大談對球隊今季表現的評價，以及對陣中年輕球員的期望，而「嘉緯」亦分享其作為中場指揮官的心得，以及成為球隊隊長之道。在賴嘉輝指導下，3位球員開始示範由慢到快，包括前後橫移、提腿、跨步等動作的熱身，並提醒同學熱身是為了避免受傷和適應運動強度。

之後標準流浪便開始指導「同學仔」踢足球的技巧，為數約30名同學分成4列，遵影片指示進行短球互傳，在看過「嘉緯」和「均宜」的示範後，很多小朋友都成功做出腳內檔傳球，顯然有認真「聽書」。「賴Sir」隨後為同學們安排一項挑戰，小朋友需要盤球過4個雪糕筒，然後再將皮球以「掃把腳」踢入龍門，許多「同學仔」在練習過後均能順利完成。最後現場體育老師更為同學「加料」，要求同學在盤球前先跨過放在地上的3個呼拉圈，雖然難度加深，卻驅使他們盡力完成。活動過後，所有「同學仔」均汗流浹背，可想而知他們在今次活動的投入程度。

急不及待大曬「戰利品」

最後「同學仔」從工作人員和當日主持Karen手上，接過由足總送上的「港超聯天書」、精美水樽，以及由標準流浪送贈的鴨嘴帽後，活動亦隨即圓滿結束，在影大合照途中，同學們更急不及待戴上流浪Cap帽，大曬「戰利品」！事後女同學李茵晴接受Karen訪問時，大讚活動能讓她學到不同足球技巧，更有助訓練手腳協調。而男同學梁晉賢則表示，自己最愛踢足球，活動使他的射門技術有所提升，以後會繼續朝足球這個夢想進發。

嘉諾撒小學副校長賴雲潔女士接受Karen訪問時提到，今次活動能讓同學認識專業的足球知識，過程中他們亦能透過付出汗水，學懂凡事都要堅持、勇於嘗試的道理。她又對「同學仔」在疫情期間仍然能盡情嬉戲感欣慰：「聽到呢啲歡笑聲真係好難得，見佢哋戴住口罩咁辛苦都可以玩得咁開心，好多謝呢個計劃。」賴副校長又表示，假如老師想為學生增添一些運動器材，只要學校能夠負擔，皆樂於在運動發展上增撥資源，最重要的是令同學在不同範疇上發掘興趣，或者他們將來有機會成為一位「足球小將」。

嘉諾撒小學

「仁愛正義謙誠」訓勉學生

嘉諾撒小學由嘉諾撒仁愛女修會創辦，建於1968年，為一所天主教男女津貼小學。該校秉承嘉諾撒仁愛女修會的辦學使命，以基督「愛人如己」的精神，致力全人教育，並一直本着會祖聖女瑪大肋納嘉諾撒的仁愛精神，以「仁愛、正義、謙誠」訓勉學生。

學校除傳授知識及技能外，對學生的品德及公民教育，尤其重視；並鼓勵學生積極參與課外活動及社會服務，發展個人潛能，使學生在德、智、體、群、美、靈各方面得到均衡發展。學校亦十分重視培養學生多方面的興趣。是以舉辦許多不同類型的課外活動，讓學生可以善用餘暇，啟發潛能，享受多元化的學習樂趣。