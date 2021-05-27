昔日球星轉變大　一代射手巴迪斯圖達要截肢？

大台一套《尋人記》贏得唔少正評，喺時光飛逝之下，尋回當年新聞主角，睇吓佢哋依家變成點。我哋亦都喺球壇搵到一啲昔日新聞人物，佢哋有啲係香港人嘅集體回憶，有啲係當年叱咤一時嘅球壇巨星，亦有班寂寂無聞嘅默默耕耘球員。佢哋退役後有人歡喜有人愁，今日就睇吓呢班球員近況係點。

巴迪斯圖達舊患難愈險截肢

現年52歲嘅阿根廷一代戰神巴迪斯圖達，球員時代堪稱入球機器，佢嘅重炮簡直令敵軍聞風喪膽，阿根廷對上一次捧走美洲國家盃（1993年），就係靠佢喺決賽梅開二度，以2比1擊敗墨西哥捧盃而回。不過「巴迪高」早幾年受訪時講過，正因為踢波嗰陣付出太多，積落唔少傷患，搞到掛靴後連行路都好痛，誇張到廁所離開張床只有3米，佢都行唔到過去，無奈喺床上失禁，甚至痛到嗌救命，仲一度諗住叫醫生幫佢截肢，一代球壇戰神竟然連腳都唔想要，認真慘情。

換人工關節情況好轉

好彩隨住醫學科技進步，「巴迪高」後來成功喺左腳足踝安裝人工關節，並且上載相片向球迷報喜，佢仲高舉右手示意得咗。「巴迪高」仲透露，如果左腳足踝康復進展良好，打算連右腳都做埋呢項手術，等自己再次享受人生，喺度預祝佢早日康復先。

過兩日又牛一 岩布仙尼繼續自嘲

要講最多香港人集體回憶嘅外國球星，岩布仙尼肯定有份。過兩日5月29日就係呢位意大利球星嘅44歲生日，喺度提早同佢講聲生日快樂。不過香港人最記得，應該係岩布仙尼喺2004年，隨AC米蘭訪港，去亞視台慶做嘉賓，主持朱慧珊邀請佢唱生日歌，結果一句「Happy Birthday to me」成為經典。

改行做講波閒時跑半馬

時至今日，岩布仙尼都繼續玩自嘲，由2018至2020年連續3年生日正日，都喺社交網頁以hashtag標籤#happybirthdaytome，舊年生日前夕，佢嘅第三仔出世，成為第三任父親。

岩布仙尼效力AC米蘭至到2013年，跟住轉投費倫天拿，短短1年後就退役，掛靴後一直喺意大利《天空體育》做評述員。岩布仙尼閒時改練長跑，參加過幾次半馬拉松，由於Keep住個靚身形，據聞都有唔少女Fans，甚至有傳當地電視台利誘佢轉型做藝人，話唔定遲啲會見到岩布仙尼拍戲。

國寶哈根蘇古 流亡美國揸車搵食

曾效力加拉塔沙雷、國際米蘭及布力般流浪等球會嘅土耳其前鋒哈根蘇古，為國家隊上陣超過100場，以51球成為土耳其史上首席射手，稱得上係「國寶級」球員。不過呢位名將掛靴後選擇從政，因為同總統埃爾多安決裂而受到政治迫害，依家要喺美國揸UBER維生。

被土耳其指控策劃政變

哈根蘇古2008年掛靴後進入政壇，加入埃爾多安嘅正義與發展黨（AKP），2011年贏得國會議席。不過好景不常，哈根蘇古之後同埃爾多安打對台，2016年更被指參與策劃流血政變，被官媒形容為「恐怖組織逃犯」。2017年哈根蘇古流亡美國，今年初接受德國媒體訪問交代近況：「我已經一無所有，我喺土耳其擁有千萬美金資產，但全部都被充公，所有同我有關連嘅人都有財政問題，埃爾多安拎走晒我所有嘢，包括我嘅自由同工作嘅權利。我依家（喺美國）開始工作，為咗生活要揸UBER同賣書。」

布連賣吸塵器配件發過豬頭

瑞典係今屆歐國盃決賽周一分子，講起瑞典球星，大家會即時諗起伊巴謙莫域，但喺30年前，最為人熟悉嘅瑞典國腳，一定係1992歐國盃4強以及1994年世盃助國家隊攞得季軍嘅布連，當時伊巴謙莫域都仲未出道。

布連喺1992歐國盃射入3球，同軒歷拿臣、柏金及列度並列當屆神射手，佢入波後嘅「昇龍拳」慶祝動作，相信唔少球迷都會記得。可惜呢名被譽為足球神童嘅瑞典中場早熟早殘，而且因為紀律及體重問題，28歲就離退役。

成功從商玩埋「啤王」大賽

掛靴後布連投身商界，同一位發明家老友研發吸塵器吸嘴，成為瑞典國內受歡迎品牌，更成功打入海外市場，真係賺到笑。公司更成為瑞典球隊胡迪克斯瓦爾嘅心口贊助，加上經營餐廳同投資物業，切切實實變成一位成功商人。近年布連熱愛玩「啤」，活躍喺「德州撲克」職業賽事，經常出席啤王大賽。

鐵血中堅迪蘇禾變身「法證先鋒」

荷蘭中堅迪蘇禾球員時代唔算好出名，呢位曾經效力班士利、韋根、樸茨茅夫同高雲地利嘅球員，喺英格蘭球壇打滾超過10年，屬典型中堅硬漢。佢喺2009年退休後，走咗一條完全唔同嘅路，擁有醫學課程學位嘅迪蘇禾，原本打算做醫生，但後來應荷蘭警方招募，加入咗阿爾克馬爾警隊嘅法證部，由球場後衞變成「法證先鋒」。

現年51歲嘅迪蘇禾話：「以前做球員，代表本地球隊成為社區中嘅一個標誌，但依家作為警察，我見到社區嘅另外一面，我覺得好有趣。」迪蘇禾仲話自己有經營一間本土球會，空閒時間仲會親自落場，代表自己球隊踢衞生波添！

遠走澳職做助教堅尼米拿撈得起

現年41歲嘅堅尼米拿（圖），其足球生涯代表作，相信係佢2004年代表狼隊對曼聯一箭定江山，而呢球亦係當年無綫《英超精華》有獎問答遊戲答案，主持「招積」同「大哥瑜」喺揭曉答案係堅尼米拿後，將獎品足金金猴第二個「金」字讀成疑似粗口，成為香港球迷嘅集體回憶。呢位蘇格蘭前鋒喺上年2月先至掛靴，隨即為澳職球隊紐卡素噴射機出任助教，同年10月佢又跟住原本紐軍主帥卡爾羅賓遜，一齊過檔西悉尼流浪者幫手。

簡奴轉戰傳媒開網台論盡球壇

前尼日利亞國腳簡奴被稱為「真實版三杉淳」，年僅19歲就協助阿積士捧歐聯冠軍，但1996年由阿積士轉投國際米蘭後，被驗出有心臟病，球員生涯幾乎毀於一旦，好在之後做手術戰勝病魔，效力阿仙奴期間更兩奪英超及英足盃冠軍，屬「兵工廠」黃金年代成員。

感同身受 關注兒童心臟病

簡奴喺2012年掛靴後，選擇做「傳媒大亨」，創立網上體育電視台頻道「Kanu Sports TV」，以傳媒角度關注球壇大小事。另外由於佢曾遭受心臟病折磨，所以成立慈善基金，出錢資助喺非洲患有心臟病嘅兒童做手術。

白必圖從政改善民生

巴西一代射手白必圖球員生涯成就輝煌，包括協助巴西奪得1994年世界盃冠軍，當年佢同羅馬里奧拍檔被稱為「夢幻組合」，白必圖經典抱仔慶祝動作亦深入民心，港產片都畀佢影響，《國產凌凌漆》就有句對白：「初步相信，有個叫白必圖嘅人偷咗恐龍骨，跟住仲用佢嘅個人技術連過兩關然後一射入網。」成為另一經典。

不過，白必圖2002年掛靴後就淡出球壇，僅於2009年12月至2010年2月，執教過里約熱內盧州球隊阿美利亞3個月，其後主力從政，加入巴西民主勞工黨，並於2010年大選中，當選里約熱內盧州議員，亦擔任過2014年巴西世界盃組委會成員。白必圖2017年「轉會」，加入「我們可以黨」，當年羅馬里奧都係黨員，致力改善巴西經濟及治安問題。

列卡特厭惡足球隱居歎世界

當年「荷蘭三劍俠」古列治同雲巴士頓喺球圈仲好活躍，「三叔」古列治為歐聯做評述，雲巴士頓早幾年仲喺國際足協工作，唯獨列卡特（圖）自從2014年退休後就冇再出現，傳聞佢厭惡足球。

外號「黑天鵝」嘅列卡特，球員時代協助阿積士及AC米蘭稱霸歐聯，此外幫過荷蘭勇奪1988年歐國盃，亦係「橙軍」至今唯一嘅國際大賽冠軍。1990年世盃16強火併西德，佢向禾拉吐口水嘅情景，亦成為球壇經典。

列卡特掛靴後擔任教練，執教荷蘭及巴塞隆拿都取得佳績，當時巴塞擁有朗拿甸奴，再提拔沙維、恩尼斯達及美斯組成「夢二」王朝。不過升得快退得快，2008年離開巴塞後，列卡特執教加拉塔沙雷及沙特阿拉伯都唔成功，卒之喺2014年娶咗第3任妻子Stefanie後，宣布完全脫離足球，靠積蓄過活，一代傳奇從此歸隱。