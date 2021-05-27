石偉雄狀態大勇　教練揚言衝擊奧運獎牌

香港「跳馬王子」石偉雄將於7月岀戰東京奧運，周四（27日）這位亞運雙金得主於順利邨體育館進行公開操練，成功做岀兩個「李世光跳」，狀態大勇。談到備戰情況，相隔9年重返奧運舞台的「石仔」表示，現時已進入比賽模式，希望奧運可以發揮自己最佳表現。香港體操隊總教練熊松良亦對「石仔」充滿信心:「以他現時狀態來看，有望為香港實現『零的突破』，拿到獎牌。」

東京奧運前多個體操大賽接連因疫情關係取消，苦無實戰機會的「石仔」主動要求公開操練，將其視作小型比賽以提升比賽狀態。這位29歲香港代表即將以難度分達6分最高的「李世光跳1」及「李世光跳2」岀戰東京奧運男子跳馬項目，同時很大機會是唯一以兩套6分高難度動作比賽的選手。據香港體操隊總教練熊松良，現時世上只得約5、6人做到「李世光跳1」，而「李世光跳2」更只得2至3人做到 。

是日「石仔」即場示範這兩套奧運動作，兩個「李世光跳」皆順利完成，「石仔」坦言要在大批傳媒下完成動作，令他緊張到腳震，但兩跳表現尚可，自評有75分:「以往記者會我都是做一些較簡單的動作，今次是首次在記者會做岀兩個奧運比賽動作，對於表現都算滿意。」「石仔」由2018年起正式練習這兩套高難度動作至今已練過超過1000次，2019年他亦憑這兩套動作，在世界錦標賽取得奧運資格。熊松良表示，「石仔」優勢在於爆發力強，所以很適合練這兩套動作，「如奧運達到今日標準，相信獎牌有希望。」

9年後再戰奧運對「石仔」意義重大，上月他更將代表奧運的五環紋在背上為自己打氣，他透露，「踏入備戰最後階段，現時訓練都會模擬比賽節奏，跳完之後將片段交給裁判點評，在扣分的位置加以改善。接下來的兩個月會繼續集中改善細節位，提升穩定度。」