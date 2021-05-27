世盃外　北韓退賽釀變動　港隊出線仍渺茫

國際足協（FIFA）日前正式確認北韓退出「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」，並向亞洲足協（AFC）公布計算各組成績及出線條件的最新方法。位處C組的香港隊出線形勢雖然有變，但晉級機會仍然渺茫。

因應疫情，北韓早前向FIFA申請退出今屆世界盃外圍賽，FIFA日前正式確認退賽申請，並知會AFC計算各組成績及出線條件的最新方法。為確保賽事公平性，北韓所屬的H組將取消5場涉及該隊的比賽成績，令H組排名出現很大變動，曾擊敗北韓的原榜首球隊土庫曼跌落第3，而同組曾賽和北韓的南韓則乘機升上第一，同組隊伍還有黎巴嫩和斯里蘭卡。

原賽制之中，除8組的首名球隊會獲得晉級資格外，4支「最佳次名」球隊仍能出線。然而隨着北韓退賽，有關形勢亦有所變動，FIFA裁定，當統計各組次名球隊的積分時，將不計算小組第2和「墊底」球隊對賽所得的積分。

身處C組的香港隊現以5分位處第4名，倘若港隊想以「最佳次名」條件進身第三圈，按最新計算方法，餘下3仗對巴林、伊朗和伊拉克，需要贏出2仗才可換來一絲出線希望，晉級機會相當渺茫。