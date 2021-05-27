歐聯分組賽26隊出爐　西甲5雄爭霸

維拉利爾贏得歐霸盃冠軍後，下季直接晉身歐聯分組賽嘅26支球隊誕生，原本喺西甲排第7位嘅維拉利爾，將會由參加歐協聯直接跳上歐聯，同馬德里體育會、皇家馬德里、巴塞隆拿及西維爾一齊出戰歐聯，至於新增設嘅歐協聯就唔會有西甲球隊參賽。

根據歐洲足協最新規例，直接晉身歐聯分組賽球隊包括四大聯賽(英超、西甲、德甲、意甲)前4名，排名第5至6位聯賽(法甲、葡超)嘅冠、亞軍，以及排名7至10位聯賽(俄超、比甲、烏超、荷甲)嘅冠軍，加上歐聯同歐霸盃盟主。由於歐聯冠軍本身已肯定有歐聯資格，所以席位順延畀第11位聯賽土超嘅冠軍比錫達斯。

歐聯分組賽26隊名單

英超●曼城、曼聯、利物浦、車路士

西甲●馬德里體育會、皇家馬德里、巴塞隆拿、西維爾

德甲●拜仁慕尼黑、RB萊比錫、多蒙特、禾夫斯堡

意甲●國際米蘭、AC米蘭、阿特蘭大、祖雲達斯

法甲●里爾、巴黎聖日耳門

葡超●士砵亭、波圖

俄超●辛尼特

比甲●布魯日

烏超●基輔戴拿模

荷甲●阿積士

土超●比錫達斯

歐霸盃●維拉利爾