肯付出就有回報　袁世傑望突破「樽頸位」

愉園今季成績雖然未如理想，惟陣中卻有不少年輕小將「爭住上位」，而翼鋒袁世傑便是其中之一。「世傑」今季各項賽事合共已上陣超過20次，射入2球，更曾獲選為賽事最佳球員。對於一位年僅21歲的「小朋友」來說，絕對屬合格有餘，「世傑」直言多虧自己心中的「一團火」：「見到好多同齡嘅球員已經打出名堂，或者上咗軌道，加上已經係第2年踢超聯，知道唔可以再恃住後生、仲有時間就繼續荒廢落去，要珍惜可以做職業足球員嘅日子！」 圖/文：李浚湣

去季隨愉園個人首征港超聯，「世傑」獲得不少上陣機會，雖然交出4次助攻，惟整體表現卻未令人留下深刻印象，他坦言當時並不適應球隊戰術：「由細到大都係踢翼，但3-5-2就無依個位，好多時都要踢中場或者前鋒，踢法同走位都好唔同，令自己一直揾唔到個定位。」然而今季搖身一變，已成為「快活谷」重要一員，季前更由26號轉披上7號球衣，可見球隊對他寄予厚望，他笑言當時並未有考慮太多，一心只想向外界證明自己有能力穿上這個號碼：「C朗係我偶像，所以細細個已經鐘意著7號，但本身係球隊問我先嘅，因為馬希卡歷離咗隊，對我嚟講絕對係挑戰，但我唔會有太大壓力，反而會好好享受。」

「世傑」擅長於隊友配合，加上爆發力強，其「老鼠仔式」踢法在邊路取得不少優勢，尤其傳中球經常能製造威脅，令他接近每仗皆有份出場，除了感謝教練的信任外，他深信自身的努力亦相當重要：「其實我係開心多過驚喜，自己季前都好努力加操，透過健身加強對抗性。因為我覺得付出同收穫係成正比，教練一定會睇到你嘅努力，如果你想有出場機會，前題係要問自己究竟付出咗幾多？」「世傑」雖然年紀輕輕，卻野心勃勃，揚言短期目標要坐穩球隊正選，同時貢獻更多入球及助攻，至於入選香港代表隊以及外流則屬自己的終極目標。

「對得多咗唔同球隊，對手開始摸索到自己踢法，但依個都係一個好好嘅提醒，畀自己知道踢法唔可以再咁單一。」「世傑」季尾的上陣時間明顯減少，表現不及季初搶鏡，甚至試過被教練安排出任左翼，他承認正遇上「樽頸位」，但相信突破後能夠更上一層樓。另外「世傑」亦特別希望改善進攻表現：「自己踢開5人足球，所以鐘意『埋身波』，但去到11人就要醒目啲踢『離身波』，同埋拎波之前都可以望下附近有無隊友先，視野同『First Touch』要做好啲。」

球員檔案：

姓名：袁世傑

出生日期：1999年12月19日（21歲）

身高：1米69

體重：63 kg

球員號碼：7

正選上陣次數（後備）：11 (10)

位置：翼鋒

「我係比較多嘢講嘅人！」

袁世傑一向給予外界的印象比較內向，他笑言屬誤會一場，更連忙解釋道：「其實我係比較多野講嘅人，性格都好調皮同鍾意講笑，只係會先睇下對方性格夾唔夾先，加上又唔太鐘意『social』，所以先會畀到依個錯覺人。」惟他亦清楚身為職業足球員，需要主動將內心想法告訴他人，近年亦透過大學間不斷的presentation，以及擴展社交生活，令溝通能力及說話技巧得以改善，目前這個問題經已解決，自己與隊友及教練的關係亦非常良好。

面對負評堅持做好自己

愉園今季負面消息頻頻，惟對「世傑」似乎未有太大影響，他表示會繼續堅持做好自己：「我會覺得盡力做好每一下就足夠，咁自然所有野都會變好，雖然可能都會有人唔鐘意自己，但我覺得都係一個學習機會。」至於網上的批評，「世傑」則指「可免則免」，既不會留意亦不會有太大反應，反而覺得聆聽前輩的意見，藉此改善自己的缺點更加有幫助：「其實都好少睇網上留言，因為通常一啲有經驗嘅前輩，都會主動同我講返有咩要改善，但可能球迷角度諗法會唔同，所以自己都唔會太在意。」