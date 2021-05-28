意甲教練大執位　祖記、國米新帥出爐！

意甲煞科唔夠1個星期，多間豪門立即上演教練大執位！多間意大利媒體證實，今季衛冕失敗嘅祖雲達斯已落實換帥，前教練阿里基歸隱2年後答應重掌帥印，並且已經簽約4年，日內會正式宣布取代派路出任祖雲達斯教練一職。另外，拉素周五(28日)突然宣布教練施蒙尼恩沙基離隊，消息指佢已經接納國際米蘭聘約。

祖雲達斯今季雖然拎到意盃冠軍，但聯賽只係喺最後一輪幸運拎到前4位置，教練派路自然要負上全責。各大傳媒報道祖雲達斯已同阿里基達成協議，呢位53歲教頭之前執教祖記5年，球隊就5奪意甲冠軍同4奪意盃冠軍，而且仲2度殺入歐聯決賽，2019年離隊後一直未有落班，今次重出江湖令球迷期待。

至於周四(27日)宣布同干地解約嘅國際米蘭，已經閃電斟妥施蒙尼恩沙基執教，拉素已率先發出聲明，證實下月約滿嘅施蒙尼恩沙基突然決定離隊：「我哋尊重施蒙尼恩沙基突然改變主意(續約)，佢喺球員同教練時間都為拉素呢個家庭帶嚟成功。」消息指施蒙尼恩沙基已同國際米蘭簽約2年。

除此之外，日前將加度素炒魷嘅拿玻里，據報成功邀得史巴列堤出山執教，雙方已簽署2年合約；至於拉素就計劃斟米赫洛域同馬沙利，頂替施蒙尼恩沙基離隊嘅空缺。另一名牌球隊羅馬較早前已落實下季由摩連奴取代方辛加執教。