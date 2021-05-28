曼城大剋星　薛耶治爭做非洲天王

車路士由杜曹執教之後，2次對曼城，都成功贏波，薛耶治2場都射入關鍵1球，包括英足盃4強一箭定江山，可以話係曼城大剋星。呢位摩洛哥國腳今場將遇上曼城嘅阿爾及利亞國腳馬列斯，兩位翼鋒正面交手，唔止為歐聯錦標而戰，仲係非洲王者之爭。

薛耶治效力阿積士期間，協助呢支荷甲勁旅打入2018/19年球季歐聯4強，其中16強兩回合對皇馬，都取得入球，立即聲名大噪，上年被車路士收歸旗下。

雖然薛耶治今季各項賽事只入6球，但往往係關鍵波，包括今屆歐聯16強次回合建功，令馬體會冇得翻身。

英足盃4強，薛耶治射入全場唯一入球，協助車仔淘汰曼城，雙方月初英超交鋒，薛耶治射入扳平1球，最終車仔反勝2比1，成為打入前4位最關鍵一仗。

可見薛耶治屬於大賽球員，往往可以憑1人之力扭轉局勢，車路士前鋒迪姆華拿腳頭無靈，可能又要靠薛耶治入波。

至於曼城翼鋒馬列斯今季各項賽事轟入15球，包括歐聯4強兩回合對巴黎聖日耳門，共合射入3球，成為晉級大功臣，實力不在薛耶治之下。曼城之前2次不敵車仔，馬列斯都冇上陣，領隊哥迪奧拿今場都係時候派佢搏殺。