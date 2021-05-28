歐聯決賽演金童大戰　修夫基最開心

歐聯決賽由曼城同車路士兩大豪門對決，兩支球會都由外國富商揸旗、外國教頭領軍、用重金收購世界頂尖巨星，不過今場決賽勝負關鍵，可能落喺兩位青訓出身嘅英格蘭金童身上，20歲嘅菲爾科頓同22歲嘅美臣蒙特，已經奠定陣中核心地位，今場決賽無論誰勝誰負，最大贏家可能就係英格蘭領隊修夫基。

英格蘭足球喺2017年開始復興，當年英格蘭U19拎到歐國盃冠軍，美臣蒙特就當選賽事最佳球員；同年英格蘭U17贏到世少盃冠軍，菲爾科頓亦都獲選為賽事「金球獎」得主。兩大天才球星都已入選英格蘭今夏歐國盃初選名單，如無意外會喺決賽周擔任國家隊主力，今場歐聯決賽孭重飛，絕對係兩人能力嘅一大印證。

車路士領隊杜曹就表示：「年輕球員可以有幾勁？英格蘭新人可以有幾勁？佢哋兩個就係最佳例子，我唔可以代表菲爾科頓講嘢，因為佢唔係我嘅球員，但佢嘅才華、決心同改變比賽嘅能力係有目共睹，所以菲爾科頓係個超級球員，佢畀我感覺係同美臣蒙特係同一類球員，對於美臣蒙特我已經讚過好多次，英格蘭國家隊會為佢哋嘅爆發而高興。」