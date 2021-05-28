【港講J.LEAGUE】YSCC橫濱對「歐冲」充滿期望

橫濱，人口超過370萬，在日本各市之中居首位，這裏有3支J.LEAGUE球隊，當中資歷最淺的是第8季征戰J3的YSCC橫濱。不過，隨着香港球員歐陽耀冲的加盟，這支以「培育從橫濱邁向世界的人才」為目標的J3球隊，在香港知名度急升，正如球會理事長吉野次郎所言：「願歐陽耀冲成為港日友好的橋樑」。

同市兩支J1球隊之中，橫濱水手自J.LEAGUE首季起即初賽並4度稱王、未曾降班，去年回歸J1的橫濱FC，則擁有傳奇球星三浦知良、一代名將中村俊輔、南雄太在陣，實力雖遜於橫濱水手，但受關注程度一點也不低。相比之下，2014年起才於J3角逐、起步較遲的YSCC橫濱，在球會規模和注目度方面，就不及同市另兩支J.LEAGUE球隊了。

擁有J1比賽經驗的現役J3球員不在少數，當中更不乏在J1踢過近3、400場，甚至超過500場的國腳級名將柏木陽介、駒野友一、伊東輝悅。至於YSCC橫濱陣中，僅有今季由橫濱FC借來的後衛熊川翔，擁有兩場J1賽事的日職頂級聯賽作戰經驗，不過同一時間，該隊也是目前少於一半有聘請外援的J3球隊之一。

「培育從橫濱邁向世界的人才」是YSCC橫濱的目標，球會亦擁有以足球的力量令人身心健康、活化城市的理念，並將對外的聯繫擴大到歐洲、亞洲、非洲，因此自升上J3以來，該隊聘請過波蘭、馬拉維、中國的球員效力，今季亦留用了來自尼日利亞的年青鋒將Onye Ogochukwu，至於來自香港的歐陽耀冲，則是球隊最新的引援。

「歐陽耀冲具備國際賽經驗，我對其自律及嚴謹，與及入球觸覺都有很大期待，希望他能成為年輕人的榜樣。」吉野次郎對「歐冲」印象甚佳，稱對方「認真、個性好」：「我期待他成為港、日人民之間的橋樑，並且在球隊能肩負重任。」

YSCC橫濱會址位於該市中區本牧埠頭，該區為橫濱港碼頭之一，正合球會向世界出發的宗旨，而該處距離中華街也僅約兩公里，2018年該隊簽入中國球員趙天賜時，就是在中華街召開記者會，吉野次郎當時已說過期望能與中華街建立更深厚的友好關係。

「中華街是橫濱的一個標誌性地方，在那裏居住的人，以至所有在日本居住的外國人，都會注意歐陽耀冲的加盟。」吉野次郎認為，J.LEAGUE在香港的關注度勢將上升，連帶港、日之間的交流也會加深：「體育是不受國界限制的，橫濱作為一個國際都市，我們樂於與各地建立友誼，拓展香港市場固然是考慮之列。」