【連環官宣】祖雲達斯換帥　阿里基取代派路

祖雲達斯周五(28日)官方宣布，派路不再擔任球隊主教練一職。由於派路地位特殊，祖記官網亦向呢位球隊功勳名將表示感謝。數小時後，官方再宣布前主帥阿里基回巢，再任祖雲達斯主帥。

祖雲達斯在官方聲明中表示：「感謝派路，在這段困難時期展開教練生涯，特別需要勇氣，幾個月之間，他為球會帶來兩個獎盃，在意甲及歐聯取得重要勝利，我們對派路致以衷心感謝，並祝佢有更美好將來。」

雖然祖記今季奪得意超盃及意大利盃，但失落意甲，未能達成10連霸，歐聯賽場亦於16強出局，唯一慶幸嘅係最後時刻力保意甲第4名，來季可以繼續參加歐聯。

派路官宣離任，數小時後祖記官網發出新帖，宣布前主帥阿里基回巢，主題係《歡迎回家》。阿里基於2年前離任，祖記經歷沙利及派路兩任主帥，始終都係阿里基好，於是邀請佢回巢，向新目前邁進。

53歲嘅阿里基曾於2014至2019年帶領祖記贏得意甲5連霸，並金兩度打入歐聯決賽，獲得2個亞軍，2019年離開祖記後一直沒有執教其他球隊，雖然之前有傳佢同皇馬傾得好埋，但依家祖記官宣，阿里基將於來季回巢領軍。