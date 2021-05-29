美職好波連場 留名睇「小豌豆」數胡
2021年05月29日 12:02
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周日(30日)凌晨至朝早，好波連場直播，除咗萬眾矚目嘅歐聯決賽之外，仲有多場美職賽事，包括前曼聯射手「小豌豆」查維亞靴南迪斯效力嘅洛杉磯銀河主場迎戰聖荷西地震。
即將33歲嘅「小豌豆」狀態大勇，今季上陣6次射入7球，果然寶刀未老，今場等睇佢數胡。
另外，紐約紅牛主場對奧蘭多城，奧蘭多城嘅前曼聯球星拿尼，今季上陣5次射入3球，可惜佢今場停賽，隊友柏圖受傷缺陣，奧蘭多城缺少呢2位巨星，前景唔多樂觀。
直播表
周六6:00pm 韓職 FC首爾 Vs 水原藍翼
無綫85台
周日1:00am 美職 紐約紅牛 Vs 奧蘭多城
Now 639、有線655、有線615台、無綫myTV Gold 302
周日3:00am 歐聯 曼城 Vs 車路士
Now 643、有線656、有線616台、無綫myTV Gold 303
周日3:00am 美職 哥倫布機員 Vs FC多倫多
Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301
周日5:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 紐約城
Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302
周日7:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 聖荷西地震
Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302
周日8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 侯斯頓戴拿模
Now 638、有線654台、614台、無綫myTV Gold 301
周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs FC達拉斯
Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302