【歐聯決賽】曼城車路士世紀爭霸

舉世矚目的歐聯王者對決，今晚喺葡萄牙中立場爆發，由「藍月亮」曼城硬撼「藍戰士」車路士，亦係歐聯決賽史上第3次嘅英超內訌。兩軍今屆失球極少，防守同樣穩陣，曼城力爭首度成為歐洲王者兼榮膺3冠王，車仔主帥杜曹亦唔想連續兩屆決賽飲恨，關鍵一戰必定踢得小心謹慎，而且近年盃賽碰頭例少交收，2.5球嘅入球細乃明智之選。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周日凌晨3時直播）

連同之前勇奪英聯盃，今季英超盟主曼城只差歐聯錦標，便榮升3冠王。主帥哥迪奧拿今季唔再盲目進攻，及時調整戰術達到攻守平衡，確係成功主因。由於箭頭阿古路長期養傷，哥帥惟有改靠奇雲迪布尼、根度簡及馬列斯等後上數胡，雖然進攻唔及以往銳利，但防守明顯有改善，今季加盟嘅中堅魯賓戴亞斯，更成為「藍月亮」防線定海神針，憑住出色表現當選英格蘭足球先生。睇番曼城今屆12仗歐聯只失4粒，其中8場保持清白之身，可謂滴水不漏。

英超4哥車仔自杜曹季中接手後，成功撥亂反正，不過近期確有跌Watt迹象，唔單止喺英足盃決賽倒灶不敵李斯特城而飲恨，最後3輪聯賽更連番落敗，只因李城唔爭氣勉強保住第4。好彩防中尼高路簡迪可望復出，佢有極強嘅跑動補位，猶如喺防線前築起屏障，而喺尾輪聯賽傷出嘅首席門神艾度亞文迪，周中已經復操，對鞏固防線非常重要。

之前兩次英超內訌全開細

查實車仔同樣注重防守，今屆12仗歐聯同樣僅失4球，拍住曼城冠絕群雄，尤其係杜曹上任後改踢3人防線，6場淘汰賽只失2粒，全開2球或以下，可見一斑。「杜Sir」上屆帶領巴黎聖日耳門喺決賽輸畀拜仁，唔想再做「二奶」，必定穩陣行先。翻查紀錄，兩軍近3次盃賽交手全開2球或以下，而且之前兩次英超內訌嘅歐聯決賽，法定時間同樣全開2球或以下，2.5球嘅細盤絕對係明智之選。

■法達斯維

雙方近3次盃賽交手總入球統計

2球或以下

100%

陣容圖

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 5史東斯 3魯賓戴亞斯 27祖奧簡斯路

20貝拿度施華 16洛迪卡斯簡迪 8根度簡

26馬列斯 17奇雲迪布尼 47菲爾科頓

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 6堤亞高施華 2魯迪格

24列斯占士 7尼高路簡迪 5佐真路費路 21芝維爾

19美臣蒙特 29夏維斯 11迪姆華拿