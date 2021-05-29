爭上英超搶21億 賓福特史雲斯有你冇我

英冠升班附加賽決賽，賓福特同史雲斯今晚於溫布萊球場決戰，爭升上英超最後一個席位。賓福特繼上季之後再殺入決賽，當然希望一嘗升班頂級聯賽滋味，「天鵝」史雲斯防守比進攻出色，唔會同擁有英冠神射手艾雲東尼嘅賓福特鬥攻，預料今場會係一場攻防戰，捧2.5球入球細。（周六晚10時開賽）

登陸英超起碼賺多21億

英國傳媒估計，升上英超可為球隊帶嚟巨大經濟收益，轉播費及獎金等收入保守預計都有2億鎊（約21億港元）收入，都仲未計贊助、代言同波衫收入，面對如此龐大「獎金」，當然會步步為營，所以之前8次英冠附加賽決賽，有7次法定時間都開2球或以下，球隊心態上，絕對係怕輸多過想贏。

賓福特正正係上季英冠附決賽分子，佢哋舊年同富咸90分鐘互交白卷後加時輸波，今季再接再厲，對手換成史雲斯。論進攻能力，賓福特比史雲斯更佳，不過芬蘭長人馬古斯科斯受傷，球隊進攻過分集中喺艾雲東尼身上，雖然呢名英冠神射手今季射入31球，但史雲斯可以專注作出部署，就可以箝制住佢。

史雲斯連埋附加賽4強兩回合，今季聯賽48戰只失40球，只比已經取得英超資格嘅雙雄諾域治同屈福特多，證明要喺英冠取得好成績，防守比進攻更為重要，預料「天鵝」會靠銅牆鐵壁頂住賓福特，再施以突襲，相信今場入波唔會多，2.5球嘅入球細捧得過。