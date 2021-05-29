中甲　兩港將成主角！浙江5比4反勝梅州

中甲A組爭逐形勢緊湊，周六（29日）榜首的梅州客家對次席的浙江隊，分別效力兩軍的勞烈斯和「細佬」梁諾恆正選上陣。這場「香港打吡」最終合演「入球騷」，浙江在先落後下反勝梅州5比4。完場前為保3分，「細佬」更不惜拉跌伊高沙托尼領紅被逐。

開賽2分鐘，梅州客家便憑郭毅的入球為這場大戰揭開序幕，27分鐘再憑敦比亞12碼入波擴大領先優勢。不過浙江隊旋即靠馬殊基維爾扳回一城，但楊一虎把握浙江後防失誤射成3比1。雙方上半場還未入夠，雖然浙江一度憑姚均晟追成2比3，但梅州還有吉森建功，以4比2完半場。

上場僅負崑山FC的浙江隊為免兩連敗，下半場積極反撲，及後更靠對手的烏龍球和程進的入波扳成4比4平手。不甘只得1分的梅州換入伊高沙托尼，此子一次突破博到梁諾恆犯規，使浙江後防相當「頭痕」。追平後浙江氣勢凌厲，馬殊基維爾硬闖入禁區，勞烈斯情急下「犯下天條」，球證判罰12碼，馬殊基維爾親自操刀射入，浙江反超5比4。浙江末段為保3分，梁諾恆「監生」拉跌單刀的富力R＆F舊隊友「伊高」，被球證以紅牌驅逐。

最終浙江隊在先落後的情況下，以5比4反勝梅州客家，收窄與榜首的差距至1分。