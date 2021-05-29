【歐聯決賽】未開波先開拖　曼車球迷爆衝突

歐聯決賽將於周日(30日)凌晨舉行，曼城對車路士，開賽前夕，雙方球迷已經率先開拖，大打出手。英國各大傳媒報道，指車迷、曼迷喺賽事主辦城市葡萄牙波爾圖多個地方爆發衝突，雙方都有人受傷，甚至有傷者血流滿面，需要入院治療。

曼城首次打入歐聯決賽，車路士相隔9年再入決賽，雙方球迷都非常興奮，狹路相逢立即擦出火花，大打出手。

葡萄牙警方一早嚴陣以待，制定多項措施確保安全，包括實施交通管制，接送持有門票嘅球迷，市內亦設有球迷專區，並邀請8位熟悉應付球迷嘅英國警察前往當地幫手，協助處理球迷搞事等突發事件。

當發生衝突時，葡萄牙警方立即介入阻止，迅速驅散搞事球迷，據悉並冇人被捕，只係將受傷人士送院治療。

歐洲足協發出16,500張歐聯決賽門票，佔波圖火龍球場三份一容量，曼城、車路士球迷各獲6,000張門票，1,700張公開發售，其餘門票由歐洲足協分配。

不過，由於葡萄牙邊境已經重新向英國同歐盟遊客開放，無法準確預測前往當地嘅外國球迷人數。