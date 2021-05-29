籃球慈善賽　東方龍獅VS滿貫　點燃籃球火！

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

甲一勁旅東方龍獅和滿貫周六(29日)晚假灣仔修頓場館合演一場慈善籃球賽，並開放給1,000名觀眾進場，重新炒熱沉寂多時的本地籃球！兩隊新帥——來自克羅地亞的積高柏利施域和朱耀明將會首度碰頭，為有望重啟的球季「熱身」兼刺探敵情，成為焦點。（on.cc東網、香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃的Facebook專頁及YouTube頻道周六晚上7時直播）

受疫情影響，自2019年甲一聯賽煞科後，本地籃球僅舉行過部分盃賽，但東方龍獅和滿貫沒有倦怠，一直默默練兵，今晚的慈善賽，正是檢驗成效的機會。兩隊來季陣容都有不少變化，「藍軍」提拔新人卜聿揚、蘇利文、韋思庭和Josh De Villa，星級後衞陳兆榮也傷愈復出。「綠軍」除了前年羅致的蔡再懃、方誠義和黃鎮煒，還有近月來投的何倚富和張彬賢。相信球迷都很期待，他們會在兩位新教練的帶領下，擦出甚麼火花。

積高柏利施域︰要展示專業

東方龍獅2月聘請來自克羅地亞的積高柏利施域擔任主帥，曾兩奪歐聯冠軍、被FIBA選為過去50年歐洲「TOP 20」教練的他，稱這是「最奇怪」的一季：「今季情況很特別，沒有開季時間表，只能一直準備，打好基礎。但我們狀態愈來愈好了，李琪和陳翊麟向年輕球員展示了甚麼叫『專業』，帶領他們持續進步。」

談到比賽目標，他期望球員能夠做到「攻守平衡」：「我看過過往比賽的錄影，知道有些球員專門防守，有些主力進攻，但我希望大家兼顧兩面。」至於對香港籃球的印象，他形容球員多數較矮，擅長中距離及三分球，主打跑轟戰術，但直言並非常勝之道：「要在國際賽爭取更高排名，打法一定要全面，香港隊未來可以重用胡卓斌、卜聿揚這類高大球員。」

朱耀明︰觀察練習成效

滿貫方面，朱耀明前年重掌帥印後，僅參加過部分盃賽及友誼賽。向來嚴謹的他，坦言球員狀態未如理想：「身體協調及反應都差了，加上訓練、比賽都要佩戴口罩，很難放手去打，較難達到預期水準。」不過，他指「綠軍」士氣高昂：「大家都想知道，來了這麼多新人，練了這麼久的成效如何。這場慈善賽基本上14個球員都會出場，重拾比賽氣氛，並在『開咧』前，搞清楚有何需要改善。」

東方龍獅來季外援拉利羅斯，今晚將會首度出戰本地賽事，滿貫則以「全華班」應戰，皆因費格遜目前仍然身處美國。朱Sir表示，已經遞交相關文件，正等待入境處回覆，期望趕及在球季開鑼時「夫添」上陣。

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：