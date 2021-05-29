卓銘浩破港績：我讓爸爸自豪

「D1長池分齡游泳賽」今日（29日）在維多利亞公園舉行，是疫情爆發後，首個容許觀眾進場的游泳賽。除了已達奧運A標的何詩蓓和歐鎧淳，香港隊主力幾乎傾巢而出，其中卓銘浩和劉紹宇分別打破男子200米自由泳和100米背泳香港紀錄！

剛年滿19歲的「學界飛魚」卓銘浩，在男子200米自由泳游出1分47秒61，刷新自己在4月計時賽締造的香港紀錄（1分47秒97），可惜與奧運A標尚差0.59秒，未能直接入圍。他賽後略顯失望：「由於奧運周期快要截止，賽前告訴自己一定要得，太大壓力了。頭100米只游出52秒8，跟預期的52秒3有些許出入，導致最後未能達標。」

從2019年港九區D1學界賽的1分50秒11，到現在的1分47秒61，卓銘浩的進步有目共睹，相信也讓進場觀賽的爸爸自豪：「爸爸已經整年沒有進場了。這是我19歲的第一場比賽，剛好讓他看看，我過去一年付出了多少，算是一個證明。」卓銘浩明日還會在400米自由泳登場，在首200米再衝A標。另一男將劉紹宇同日亦以56秒50，打破100米背泳港績。

港隊明午還會出戰4x100米混合泳接力，預料已達50、100、200米自由泳A標的何詩蓓，將會轉戰蝶泳，夥拍歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳爭取奧運入場券。港隊曾在2019年世錦賽游出4分03秒52，相信要把時間推前約1秒50，才有機會趕上前面的歐洲隊伍。

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