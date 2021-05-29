香港隊　出征巴林！麥柏倫：對手唔易啃

香港足球代表隊周六（29日）晚正式啟程前往巴林，參戰「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」。23名入選球員，連同教練團隊以及工作人員等待上機時亦相當興奮。主教練麥柏倫指，對球員狀態感滿意，惟對手並不容易應付，希望球隊表現有進步，盡力踢好每場比賽，發揮出戰士精神！

港隊餘下3仗賽事，面對的對手暫時小組排名皆被自己高，加上在作客環境，主教練麥柏倫上機前接受傳媒訪問，承認非常「惡啃」：「伊朗當然好高質素，巴林同伊拉克都唔差，佢哋甚至之前贏過伊朗，老實講一定難踢。」他坦言今次出發並未抱太大壓力，只希望球員能跟據賽前部署，表現比先前有進步，盡力踢好每一場比賽，發揮出真正的戰士精神。

港隊自周二（25日）起暫時進行了5課操練，「麥帥」滿意球員表現及狀態，又認為他們在訓練過程中展現良好態度，賽前準備沒有太大問題，加上沒有球員受傷，期待之後3仗賽事的發揮。在費蘭度、辛祖退選後，「麥帥」並沒有補選任何球員，他表示目前23人大軍規模屬相當正常，對現有球員抱有一定信心。

港隊在相隔大約年半後再有比賽，「麥帥」對此感相當可惜：「其他隊當然都冇參加比賽，但佢哋國家嘅隔離日子可能較寬鬆，易啲邀請外隊嚟踢友誼賽，相信對手狀態一定會好啲，始終我哋好耐都冇練波同比賽，影響點都會有少少。」

港隊隊長黃洋亦認同「麥帥」的講法，他直言跟據自己以往的經驗，作客西亞地區比賽絕不易應付，無論天氣及對手對港隊屬很大挑戰，「黃洋大哥」坦言會努力搶分，期望能製造驚喜予球迷。巴林暫時疫情比香港嚴重，對此「黃洋大哥」謂不擔心，並認為亞洲足協的隔離安排，絕對可以保護到每位球員及教練。

效力理文的余煒廉首次升任「大港腳」，他笑言對首次出征感緊張，但同時又相當期待，假如有機會出場，希望可幫助港隊保持不失。「煒廉」又指自己在參與5課操練後，與球隊磨合不成問題：「教練畀啲指示都好清晰，好容易明白，自己會盡力執行佢嘅踢法，另外隊友都好幫我，係訓練上成日提點我，令自己更加容易適應。」當地疫情不穩，「煒廉」稱自己會盡量保持清潔，勤力洗手及消毒，希望健康回來，以免影響之後的「亞協盃」賽事。