亞冠盃　離家兩個月　「唐文」最唔捨得囝囡

港隊周六（29日）晚已經啟程往巴林，出戰「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」，港隊將於下月15日舉行的最後一輪賽事迎戰東道主。然而「亞冠盃」及「亞協盃」賽事亦即將展開，部份參賽球員因之後的隔離問題，生活亦將受到影響。

「亞冠盃」將於下月24日正式展開，由於賽事將於泰國舉行，傑志球員唐建文透露，自己與一眾「藍鳥」隊友以及主教練朱志光，將不會隨隊返回香港，並會留在巴林多2天，然後直接前往泰國，這意味他們要在2個月後才能返回香港。「唐文」認為，雖然直接去到比賽場地能夠維持球員狀態，但對有小朋友的自己來說，則比較大影響：「阿囡依排一食晚飯就喊，但阿囝就好啲，自己之前都係咁陪佢哋玩，希望可以補償番，我都好唔捨得，唯有去到多啲視像通話。」「唐文」又笑言已踏入球員最後階段，如無意外是最後一次入選港隊，因此並未有考慮退選，對港隊的徵召未曾感到猶豫。

對於今次需要在疫情期間作客巴林，「唐文」坦言感到一定壓力：「好似上機嗰陣衞生狀況要做到好足，唔可以隨時飲嘢、食嘢，個過程仲要唔係幾個鐘，而係20個鐘頭。」「唐文」強調大家都有家庭，自己會做足防疫措施，不要因一時大意，回港後再不小心傳染給其他人，或者讓病毒在社區散播，這是絕對不能接受。

至於「亞協盃」將於下月23日在香港舉行，東方龍獅守將梁冠聰透露，返港後須到酒店隔離，但由於要參與「亞協盃」賽事，因此在操練及比賽時則獲得豁免，他坦言這項措施令生活受阻，惟對場上發揮影響不大，又形容現況是「非常時期非常手法」，只能奉命遵從。

「大佬」表示，出征巴林期間，港隊亦會做好防疫措施，確保球員能夠安全回來：「足總有派口罩、消毐紙巾同洗手液等，保障我哋嘅衞生，同埋去到都會1人1間房，除咗練波之外應該都冇得見面。」另外「大佬」又指昨天已完成檢測，上機前須出示證明文件，而落機後亦要立即進行檢測，預計隔幾天就要「畀人撩一次鼻」。