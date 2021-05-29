【歐聯決賽】球證馬圖拉賀斯同曼城有牙齒印

今晚決賽執法球證為西班牙嘅馬圖拉賀斯。呢位44歲判官2008年開始吹西甲，2011年成為國際足協球證。近年經常執法歐聯，仲同曼城有唔少牙齒印，試過趕哥迪奧拿出場，今次哥帥再遇到佢，可謂冤家路窄。

今屆執法5場判5個12碼

馬圖拉賀斯係西甲名哨，今屆吹咗5場歐聯，總共畀咗5個12碼，8強首回合拜仁主場對聖日耳門亦係由佢執法。講到佢同曼城嘅恩怨，已經係幾年前，2016至17年歐聯，曼城16強對摩納哥，當時摩納哥門將禁區內侵犯阿古路，但馬圖拉賀斯唔止冇吹12碼，仲話阿古路插水畀黃牌佢，雖然該仗曼城贏5比3，但兩回合計摩納哥就淘汰曼城晉級。

嚟到2017至18年，曼城8強火併利物浦，曼城完半場前入波被判詐胡，哥迪奧拿向馬圖拉賀斯投訴搞到被逐出場，最終曼城主場輸1比2出局。今場決賽哥帥又遇上呢位「剋星」，真係驚又出事。

馬圖拉賀斯今屆歐聯執法賽事

日期◢階段◢賽果（半場）◢黃牌◢12碼

21/10/2020◢分組賽◢巴黎聖日耳門1:2（0:1）曼聯◢5◢1

4/11/2020◢分組賽◢波圖3:0（0:2）馬賽◢6◢2

3/12/2020◢分組賽◢多蒙特1:1（1:0）拉素◢-◢1

9/12/2020◢分組賽◢RB萊比錫3:2（2:0）曼聯◢9◢1

8/4/2021◢8強首回合◢拜仁慕尼黑2:3（1:2）巴黎聖日耳門◢5◢-