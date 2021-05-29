港超聯　標準流浪谷盡進襲愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日(30日)正式煞科！「護級組」爭逐形勢仍然激烈。為確保公平競賽，標準流浪對愉園與冠忠南區對晉峰兩場賽事將同時間鳴笛。其中流浪、愉園及冠忠南區仍有機會爭奪20萬獎金，重賞之下必有勇夫，激戰在所難免！（周日下午5時30分開賽）

早於季初港超會議便落實，「護級組」6場比賽成績最佳的球隊將獲得20萬獎金，惟因當日發言人以「護級組冠軍」一詞說明，使坊間一直誤以為獎金得主為「護級組」最終首名球隊。按現時形勢，標準流浪現以較佳得失球差領先同得4分的冠忠南區，今仗只要在小西灣運動場擊敗愉園，便很大機會成為獎金得主。

賴嘉輝籲球員「為自己而戰」

然而，流浪教練賴嘉輝坦言獎金雖吸引，但球員亦都要為自己而戰：「呢場係今季最後一場波，球員都要為前途同合約而戰，表現得好可能畀大會睇中，所以我哋一定會毫無保留。」他又透露，外援法蘭度和杜格拉斯因傷缺陣，另謝偉俊因累積5黃停賽，今場有機會要將盧均宜移回右閘位置。

「賴Sir」還強調，愉園具一定實力，教練團正部署如何箝制羅拔奧度、米基爾和盧斯安奴等外援，假如今場對方「齊腳」，對流浪來說絕對是一場硬仗。

「快活谷」林衍廷停賽

愉園上仗大破晉峰7比2終止8場不勝頹勢，若要獲得獎金除今場要贏波外，還要寄望另一場冠忠南區在晉峰身上失分。無論如何，「快活谷」總監潘文迪大讚球員上場即使落後也無放棄，相信勝仗可提升球隊士氣。愉園今仗雖有主力林衍廷「5黃」停賽，「迪Sir」仍期望延續強勢：「今季『護級組』全部實力都差唔多，我哋之前對流浪表現好好，最重要係臨場發揮，睇吓邊隊可以把握機會同埋減少犯錯，我對球隊係有信心！」

雖然在總成績愉園今季敬陪末席，但「迪Sir」仍滿意球隊整體表現：「首先年輕球員比上季有好大進步，又有幾個出色嘅外援帶住，季中因為疫情停咗比賽，加上其他問題，令表現有啲回落，如果可以穩定啲，成績唔止咁。」至於「快活谷」下季能否續戰港超，「迪Sir」指暫時仍未獲老闆確定，將在完成今場賽事後才再作討論。