港超聯　冠忠南區爭排名強戰晉峰

至於同時間於旺角大球場進行的冠忠南區對晉峰，南區在「獎金之爭」中處於被動，但今仗只要取勝，南區依然可以在總積分榜上鎖定聯賽第5的位置，比起獎金，主教練列文似乎更看重最終排名：「南區首要目標係以榮譽而戰，力爭聯賽最佳排名；如果獎金令球員更有動力，亦都冇問題。」列文坦言今季征途充滿挑戰，自己作為主教練亦有經驗不足之處，如果最終以聯賽第5成績作結，對全隊都有重大意義。

列文警惕球貝切忌輕敵

雖然晉峰近仗都以大比數落敗，惟列文警惕南區切忌掉以輕心：「晉峰完全冇包袱，係好危險嘅對手，如果我哋唔小心，隨時會踩蕉皮跣腳，希望陣中唔會有球員覺得我哋呢場贏硬。」頭號射手夏志明獲港隊徵召今場缺陣，惟列文認為陣中其他主力包括史提芬彭利拿等，有能力分擔入球重責。

晉峰費利浦薩「坐波監」

晉峰上仗以2比7不敵愉園，第3循環未曾打開勝利之門，總教練何信賢認為球隊早段表現明顯有改善，可惜下半場受對方壓迫下，球員一時心急，導致太多犯規，6分鐘內連失3球，令防線崩潰，對大敗感到不可接受。「何Sir」透露佐敦布朗有機會趕及復出，惟外援卡爾特納繼續因傷缺陣，加上首席射手費利浦薩及主教練艾斯達維需要「坐波監」，他坦言有一定影響。

煞科戰硬撼冠忠南區，「何Sir」表示「想贏」但沒有包袱，希望球隊能夠踢出應有水平，不要因早前兩仗大敗而頹廢下去，同時他亦承認對手不易應付：「南區最近信心爆棚，雖然夏志明踢唔到，但咁樣反而仲難防，因為前線無咗個主要目標，個個都要提防，球員一定要更加集中。」