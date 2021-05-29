體育專員願與籃總商討　豁免比賽「口罩令」

本地籃球甲一賽事自從2019年7月30日完季，之後再因為疫情而停擺，目前也因政府對室內運動所施行的「口罩令」而難以復賽。民政事務局體育專員楊德強周六晚（29日）親臨修頓場館觀看「東滿籃球慈善賽」，被問到能否豁免甲一球賽口罩令時，他坦言政府抱着開放態度，並樂意與籃總商討，有可能為本賽事作出「口罩令」豁免。

楊德強重申，現時針對室內場運動場使用人仕戴口罩的政策，是出於「公共衞生的考慮」，他說：「特別是籃球和手球有身體接觸。」但如果論到賽事層面的安排，楊德強表示：「我們可做一些特別的安排和豁免。」

他以足球港超聯為例，當日球場仍是關閉時，政府亦與足總商量安排復賽。「目前所應用的口罩令，是講緊公眾人仕的運動安排，但若是球隊或是籃球總會所辦的賽事，其實只要大家做好準備，譬如舉例做球員檢測，以至去打疫苗，這樣又是否可以令到比賽可以恢復呢？我們很歡迎與籃球總會作出這方面的探討的。」

他提到足總的的做法說：「他們找了一些專業人仕，包括醫生協助下擬定一些方案，我覺得籃總都可以作出這些類似的考慮，在目前疫情的時間，球員及球會做一些安排，而令到比賽可以恢復。

本身也是熱愛籃球的楊德強指出：「政府每年都撥款千多萬元予籃總，進行青訓及發展地區籃球的工作，而數年前亦開展了隊際項目的5年計劃，籃球是其中之一隊獲得額外資助的項目。加上香港籃球一直十分普及，亦有足夠的場地，故此我相信香港是有條件令風氣更普及，並訓練出有條件的年青球手，期望將來有更多球員踏上職業球員之路。」

啟德體育園預計於2023年落成，楊德強表示屆時將有更多籃球賽事可在此舉行。

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