重臨修頓睇比賽　馬會JSR計劃大成功！

本地籃球賽闊別兩年，東方龍獅和滿貫相約修頓再戰的消息一出，吸引近五百名球迷在中午開始排隊撲飛，高峰時人龍更伸延至修頓室外場，場面相當墟冚，而場內的熱度絕對不比場外少，皆因一眾香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃的學員，在球場內準備得如火如荼，希望為觀眾帶來一場精彩的評述比賽。

計劃負責人、香港賽馬會公司品牌高級經理（體育及社區項目）李德能表示，曾一度頭痛今屆課程如何「收科」：「我們當然明白讓學員落場實踐，比一切課堂講解來得重要，無奈受疫情影響，大部分體育比賽陷入停頓。」德能說團隊東奔西撲，只求為學員提供實戰經驗：「我們嘗試主動聯絡不同的總會，希望可以讓我們入場直播但不果，所以當得知今次的籃球慈善賽舉行，我們知道對學員而言，這是一個不可錯過的大好機會。」

客席評述員吳毅豪（Patrick）表現同樣相當興奮：「以前一星期都會入修頓兩、三次，但這習慣在過去兩年都不復再了。」能夠再踏修頓對他來說是一件幸福非常的事。Patrick大讚一眾評述學員早有準備，也活力十足：「我方才跟他們聊天，雖然不是人人都有留意甲一賽事，但個個都有相關知識，準備充足。」他提醒學員放鬆心情就好，不要過於緊張：「第一次擔任評述，有錯絕對不是甚麼大件事，就算我做了十幾年也會，每個人都總會犯錯，最緊要是不要在講錯的陰霾下，影響自己接下來的表現。」

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