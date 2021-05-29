小記者心聲：要小心出現「負皮」

機會一旦出現在跟前，只有好好把握才不負所托，更莫說是一個得來不易的經歷。香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃的學員夥拍資深評述員吳毅豪，旁述周六（29日）東方龍獅對滿貫的慈善賽，眾人在開賽前不忘刨書做功課，務求以最專業的表現旁述比賽。

有份參與評述工作的嚴天任指旁述籃球比賽是他的夢想：「我自己也有打籃球，所以一直都很期待能夠評述一場籃球比賽，希望能夠準確地講到場上的資訊，也可以將現場熾熱的氣氛帶給在屏幕前的觀眾。」坐上評述席，一切都是新鮮的，角度、器材等等都有別於平常：「平時在家觀賞球賽，會覺得評述員將場上的一切都講出來就可以，但當自己成為其中一員，原來真的很困難。」一個快攻，一個反擊都可能是千鈞一發的事情，只要稍不留神，就會錯過了。「感激其他學員的補位，當我辭不達意時接着我的話講下去，場面才不致尷尬。」講求團隊精神的不只是籃球，評述如是。

至於身為柔道運動員的李玨穎，分享自己兩位同房同是籃球員，所以閒時亦有和他們討論交流本地籃壇的資訊：「對本地籃球都算有少許認識，這幾天不斷準備，但還是很緊張。」讓他費神的不單是評述任務，還有可能出現的「負皮」：「講得好可能不會有人讚你，但講得不好時就全世界都記得你，而片段可能會被錄低，所以自己都做好心理準備要面對劣評。」人誰無過，不要因一次失誤而鑽牛角尖，反省後好好改善，做個更好的自己。