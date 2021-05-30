車路士擊敗曼城　勇奪歐聯冠軍

周日(30日)凌晨喺葡萄牙舉行嘅歐聯決賽，車路士憑身價達7,100萬鎊(約7.8億港元)嘅夏維斯上半場入波，以1比0擊敗曼城，繼2012年之後，再次獲得呢項大賽冠軍，亦係球隊史上第2次捧歐聯。

雙方一開波就鬥攻，曼城翼鋒史達寧接應高波入禁區，但被對手列斯占士力逼之下，未能起腳。車路士前鋒迪姆華拿短時間內，錯失2次入波機會，分別被門將艾達臣摩拉斯接實，以及射中網側。

踢到26分鐘曼城有1次黃金機會，菲爾科頓近門起腳，但被魯迪格擋出。及後車仔中場尼高路簡迪截到波後，迅速反擊，傳畀夏維斯殺入禁區，但佢起腳前一刻，被對手辛真高搶走腳下球。曼城亦有馬列斯右路起腳，被門將艾度亞文迪接實。

去到38分鐘，車仔中堅堤亞高施華傷出，以為有暗湧，但反而4分鐘後打開紀錄，美臣蒙特恰到好處直傳，夏維斯突破越位，單刀推過曼城門將艾達臣摩拉斯，射入空門。

下半場開波冇幾耐，曼城傳出惡耗，今場擔任隊長嘅奇雲迪布尼同對手魯迪格相撞後傷出，佢不禁流下男兒淚，由加比爾捷西斯入替。

72分鐘車仔有次拉開紀錄嘅黃金機會，夏維斯半單刀，傳畀後備上陣嘅基斯甸普列錫，但呢位美國國腳卻射出界，其後曼城換入阿古路加強攻勢，但都係無補於事，曼城近3次對車路士都輸波。

近10屆歐聯冠軍

2020/21 車路士

2019/20 拜仁慕尼黑

2018/19 利物浦

2017/18 皇家馬德里

2016/17 皇家馬德里

2015/16 皇家馬德里

2014/15 巴塞隆拿

2013/14 皇家馬德里

2012/13 拜仁慕尼黑

2011/12 車路士