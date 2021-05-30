創出多項紀錄！夏維斯證明身價

車路士喺歐聯決賽以1比0擊敗曼城，夏維斯一箭定江山成為英雄，亦係呢位德國國腳球員生涯首個歐聯入球，並成為自2001年利物浦後衞巴布喺歐洲足協盃(歐霸盃前身)決賽對艾拉維斯入波之後，近20年首位為英超球隊喺歐洲賽決賽入波嘅德國球員，可以話係意義重大。

夏維斯之前踢19場歐聯都冇波入，估唔到可以喺決賽建功，成為自2013年效力多蒙特嘅根度簡之後，首位喺歐聯決賽取得處子球嘅球員，並以21歲零352日成為近24年歐聯決賽最年輕入波球員。

夏維斯今場表現活躍，除咗入波之外，仲有1次半單刀妙傳，可惜被隊友基斯甸普列錫白白浪費。

夏維斯上年9月以7,100萬鎊(約7.8億港元)轉會費由利華古遜加盟車路士，成為車仔史上身價第2高嘅球員。不過，佢喺季初表現欠佳，被嘲諷為「水貨」，幸好車仔季中換帥，由杜曹接手領軍，呢位德國名帥有夏維斯嘅「說明書」，將佢推前踢前鋒位置，令佢成功翻生，今場仲成為捧盃功臣，車仔巨額投資總算有回報。