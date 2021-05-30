神人杜曹156日改造車仔　42日3勝哥帥

車路士由林柏特執教成績慘淡，杜曹今年1月尾接手領軍時，球隊僅排英超第9位，佢成功令車仔翻生，呢位47歲德國名帥執教嘅156日之中，協助車仔打入英超前4位，獲得英足盃亞軍，依家仲捧埋歐聯冠軍，最犀利係42日內分別於英足盃、英超、歐聯3勝「戰術大師」哥迪奧拿，問你服未。

車路士由「林伯」領軍，最大問題係防守差，杜曹一上「車」立即堵塞防線，包括起用被「林伯」打入冷宮嘅中堅魯迪格，踢3中堅陣式，一度做出14場比賽只失2球嘅堅固防守，令車仔成績起飛。

車仔今場防守亦做得非常出色，尼高路簡迪頻頻喺中場搶截成功，艾斯派古達多次化解門前危機，魯迪格更加擋出菲爾科頓必入球，令曼城全場只有7次射門，僅1次中目標，可以話係完封對手。

杜曹之前執教多蒙特，僅捧過1次德國盃冠軍，其後轉投巴黎聖日耳門，因為球隊人腳超班，即使贏過2次法甲冠軍，法足盃、法聯盃各1次，亦不為人稱讚，今次帶領車路士由低谷走上顛峰，證明自己都係1位大師級主帥。

賽後杜曹話：「我好感恩可以第2次入歐聯決賽，兩次感覺好唔同，今次總係覺得捧盃愈來愈近，球員贏波決心非常大，我哋互相鼓勵，變得更勇敢，創造具威脅反擊，今場雙方鬥體力，非常難踢。」完場之後，杜曹先至首次同車仔班主阿布拉莫域見面，歐聯冠軍獎盃絕對係最佳見面禮。