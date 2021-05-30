球季仲未完　好波繼續嚟

雖然歐聯決賽已經曲終人散，但世界各地仲有好多球賽，包括周日(30日)日職賽事，川崎前鋒主場迎戰鹿島鹿角。雖然前鋒上場遭湘南比馬賽和失分，然而至今仍保持不敗，目前在聯賽榜大幅領先。鹿角換帥後成績一度大幅反彈，不過戰力與前鋒仍有一大段距離，前鋒主場出擊有望半場已穩住勝局，捧半場主勝。(有線661台周日下午6:00直播)

前鋒在主帥鬼木達領軍下，一周雙賽仍能保持不俗表現，眾主力輪換下都有休息機會，前線火力得以保持。事實上，前鋒攻力分布平均，李安度達美奧、家長昭博、三笘薰及小林悠近期都頻有士哥，最重要是無論輪換任何球員，前鋒都能壓制對手，很多時都能在上半場開紀錄，主場出擊有望再搶先機。

鹿角本屬爭標分子，但開季失利後，原主帥下台，改由相馬直樹領軍後一度強勢反彈，上場亦能以1:0小勝大阪櫻花，不過今仗對手是日職最強的前鋒，鹿角將會遇上重大考驗。前鋒近仗表現搶韁，近8場聯賽就有6場半場領先，半場主勝值博。

直播表

周日2:05pm 澳職 西悉尼流浪者Vs布里斯班獅吼

無綫85台

周日6:00pm 日職 川崎前鋒Vs鹿島鹿角

有線661、601台

周一凌晨零時 法甲 南特Vs圖盧茲

Now639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周一7:00am 美職 費城聯Vs波特蘭伐木者

Now639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周一9:30m 美職 西雅圖海灣者VsFC奧斯汀

Now638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301