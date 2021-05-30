有晒劇本？車仔2次奪歐聯有7大巧合

車路士繼2012年之後，再捧歐聯冠軍，亦係球隊史上第2次獲得呢項錦標，最令人嘖嘖稱奇係車仔2次奪冠過程，竟然有7個巧合相似之處，猶如一早有劇本。

首先，車路士呢2屆捧歐聯都係季中換帥，9年前保亞斯被炒，助教迪馬堤奧出任看守領隊，今年輪到林柏特被炒，由杜曹領軍。

第二，2011/12年球季曼城奪得英超冠軍，曼聯亞軍，車路士捧歐聯，今年又係一樣。

第三，2011/12年球季歐聯，車路士入波最多嘅球員杜奧巴有6球進帳，今屆車仔歐聯首席射手基奧特都係入6球，連2人用頭槌、左、右腳入波數字都相同。

第四，當年車路士門將施治29歲捧歐聯，現時車仔門將艾度亞文迪都係29歲，而且2人都係由雷恩加盟車路士。

第五，2012年車路士隊長泰利，同今年隊長艾斯派古達都係31歲。

第六，2011/12年球季車路士喺英超主場不敵倫敦死敵阿仙奴，今季又係。

第七，車路士2次捧歐聯都係8強淘汰葡超球隊，4強擊敗西甲球隊，2012年8強踢走賓菲加，4強贏巴塞隆拿，今季8強淘汰波圖，4強擊敗皇馬。