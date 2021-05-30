何詩蓓領軍破港績　截數前擸埋奧運接力入場券

「D1長池分齡游泳賽」周日（30日）在維多利亞港公園落幕。香港「女飛魚」何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳在4x100米混合泳接力游出4分01秒77，打破香港紀錄的同時，勢添一張東京奧運入場券。

距離游泳接力項目的截數日（5月31日）僅餘一日，已達50、100、200米自由泳A標的何詩蓓，轉戰副項蝶泳，夥拍歐鎧淳、楊珍美和譚凱琳，趕搭4x100米混合泳接力的奧運「尾班車」。

賽前香港隊世界排名22，須把2019年世錦賽時間（4分03秒52）推前約1秒55，才有機會入圍奧運。她們不負眾望，今日29歲生日的歐鎧淳，在首棒背泳游出1分01秒25。負責蛙泳的楊珍美、蝶泳的何詩蓓及自由泳的譚凱琳，也狀態大勇，最終合力造出4分01秒77，把香港紀錄（4分03秒07）大幅推前1.3秒的同時，亦追上前面的南非和丹麥。撇除已在世錦賽，以前12直接躋身奧運的隊伍，勢以世界前4搶下奧運資格，也是泳隊第7張奧運入場券。

男子組方面，「學界飛魚」卓銘浩在100米自由泳游出49秒15，打破已故泳手杜敬謙保持的49秒22港績，同時達到奧運B標。19歲的他，目前已累積4個（100、200、400、800米自由泳）B標。可惜的是，他稍早出戰400米自由泳，在首200米衝擊奧運A標失敗，僅游出1分47秒70，與達標時間尚差0.68秒。游泳個人項目的截數日為6月27日，卓銘浩還有2場賽事爭取奧運入場券。

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