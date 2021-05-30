尼高路簡迪攞MVP最多　法丙踢到歐聯冠軍

車路士中場尼高路簡迪喺歐聯踢得搶鏡，賽後被選為今屆決賽嘅最佳球員當之無愧，而亦係佢繼兩場準決賽之後，連續3次獲選為全場MVP。

呢位法國中場今場表現嘅數據都相當驚人，傳球成功率達85%，53次觸球，11次贏得對抗及10次阻截都係排名榜首，3次鏟波、喺對方禁區兩次觸球、兩次解圍、兩次截斷對方進攻，又有兩次造成對方犯規，但自己一次犯規都冇；更神奇係身型唔高嘅尼高路簡迪，5次防守爭頂及2次進攻爭頂，有4次爭頂成功，排名全場最高。

尼高路簡迪被評為MVP，亦係車仔嘅贏波功臣，佢喺歐聯淘汰賽階段已先後贏得4次最佳球員嘅美譽，亦係今季攞到最多MVP嘅球員。值得一提嘅係車路士上一次捧走歐聯嘅時候，尼高路簡迪仍然喺法國踢丙組，但依家佢已經係法國世界盃冠軍及車仔歐聯冠軍嘅奪冠最大功臣。

啱啱30歲嘅尼高路簡迪相當謙卑，就連頒獎攞完獎牌之後，好多球員都會咀啖大耳朵盃，但呢位法國球員只係輕輕摸一摸獎盃。尼高路簡迪2013年加盟卡昂，跟住升咗上法甲，2015年轉到李斯特城，並協助狐狸捧走英超，跟住2016年轉到車仔，又幫藍軍攞到英超冠軍，2018年幫法國捧走世界盃，今季再幫車仔贏歐聯，佢嘅生涯故事相當精彩。