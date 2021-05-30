壽星女歐鎧淳：我將所有祝福放晒喺接力

何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美和譚凱林周日（29日）在「D1長池分齡游泳賽」，順利趕上4x100米混合泳接力的奧運「尾班車」。對剛踏進29歲的歐鎧淳來說，這個生日無疑是難忘的：「我把所有祝福，都放在這次接力上。」

「壽星女」歐鎧淳抱著一束花離開更衣室，在首棒背泳游出1分01秒25的她，把功勞歸給隊友：「Jamie（楊珍美）蛙泳游得很好，Siobhan（何詩蓓）更不用說。她們都有超水準表現，在這段期間真的不容易。」不容易，是因為疫情爆發後，泳隊已經很久沒有參加接力，更別說在現場觀眾的打氣聲中出賽：「賽前Jamie提議嗌口號，我問嗌什麼，最終嗌了『Go Hong Kong』，看台上的觀眾很有反應。太久沒有感受過了，代表香港的感覺都回來了。」

已達50、100、200米自由泳奧運A標的何詩蓓，轉戰副項蝶泳同樣「超班」，在第3棒游出56秒96，成為功臣。最讓Siobhan高興的，是密歇根大學同學楊珍美得償所願，有望首度踏足奧運舞台：「我們一起在密歇根、香港訓練了許久，看見她這麼辛苦，終於達到目標，很開心。」目前手執3張個人、3張接力奧運入場券的Siobhan，預計自己會全數出戰6個項目，並透露目前身處美國的教練計劃來港，助她在最後直路衝刺。

賽前4個泳手中，楊珍美是唯一還沒鎖定奧運資格的。完成賽事的一刻，她顯得特別激動，緊緊擁抱隊友：「這幾年的努力終於有成果，鬆了一口氣，還需要時間慢慢沉澱心情。」而與Siobhan一起征奧，Jamie笑說意義更重大：「從一起出外比賽、讀大學、回港訓練，到去奧運，真的超開心！可以親自去東京看她了！」

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